CHICAGO (AP) — Un jurado federal condenó el miércoles a R. Kelly por varios cargos de pornografía infantil y abuso sexual en su ciudad natal de Chicago, asestando otro golpe legal a un cantante que solía ser una de las mayores estrellas de R&B del mundo.

Kelly, de 55 años, fue declarada culpable de tres cargos de pornografía infantil y tres cargos de seducción infantil.

Pero el jurado lo absolvió de un cuarto cargo de pornografía, así como de un cargo de conspiración para obstruir la justicia acusándolo de amañar su juicio estatal de pornografía infantil en 2008. Fue declarado no culpable de los tres cargos de conspiración para recibir pornografía infantil y de dos tentaciones más. cargos

Sus dos coacusados fueron declarados no culpables de todos los cargos.

Los miembros del jurado escribieron varias preguntas al juez el miércoles, al menos una indicando que los panelistas estaban lidiando con algunas de las complejidades legales del caso.

Uno preguntó si tenían que encontrar a Kelly tanto menores seducidos como coaccionados, o si él los sedujo o los coaccionó. A pesar de las objeciones del abogado de Kelly, el juez dijo que solo necesitan encontrar uno.

En el juicio, los fiscales trataron de pintar una imagen de Kelly como un maestro manipulador que usó su fama y riqueza para atraer a admiradores deslumbrados por las estrellas, algunos de ellos menores de edad, para abusar sexualmente de ellos y luego descartarlos.

Kelly, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, estaba desesperado por recuperar videos pornográficos infantiles que hizo y cargaba en una bolsa de gimnasia, dijeron testigos. Dijeron que ofreció hasta un millón de dólares para recuperar videos perdidos antes de su juicio en 2008, sabiendo que lo pondrían en peligro legal. La conspiración para ocultar su abuso se desarrolló entre 2000 y 2020, dijeron los fiscales.

Los socios de Kelly, Derrel McDavid y Milton Brown, fueron coacusados en el juicio de Chicago. El jurado absolvió a McDavid, gerente comercial de Kelly desde hace mucho tiempo, quien fue acusado de conspirar con Kelly para manipular el juicio de 2008. Brown, asociado de Kelly durante años, fue absuelto de recibir pornografía infantil.

Kelly enfrentó 13 cargos. Una condena por un solo cargo de pornografía infantil conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años, mientras que recibir pornografía infantil conlleva un mínimo obligatorio de cinco años. Los jueces pueden ordenar que los acusados sentenciados anteriormente en casos separados cumplan su nueva sentencia simultáneamente con o solo después de que haya cumplido completamente el primer término. Los reclusos federales deben cumplir al menos el 85% de sus sentencias.

Durante los argumentos finales del martes, la abogada de Kelly, Jennifer Bonjean, comparó el testimonio y la evidencia del gobierno con una cucaracha y su caso con un plato de sopa.

Si una cucaracha cae en la sopa, dijo, “no se saca la cucaracha y se come el resto de la sopa. Tiras toda la sopa”, dijo a los jurados.

“Hay demasiadas cucarachas”, dijo sobre el caso de la fiscalía.

Los tres acusados llamaron solo a un puñado de testigos durante cuatro días. El coacusado McDavid, quien estuvo en el estrado durante tres días, puede haber dañado las esperanzas de absolución de Kelly al decir que ahora duda que Kelly haya dicho la verdad cuando negó haber abusado de alguien después de escuchar el testimonio de los acusadores de la superestrella.

En su refutación final, la fiscal Jeannice Appenteng citó el testimonio de que el círculo íntimo de Kelly se centró cada vez más en hacer lo que Kelly quería a medida que su fama crecía a mediados de la década de 1990.

“Y damas y caballeros, lo que R. Kelly quería era tener sexo con chicas jóvenes”, dijo.

Testificaron cuatro acusadores de Kelly, todos referidos por seudónimos o sus nombres de pila: Jane, Nia, Pauline y Tracy. Algunos lloraron al describir el abuso, pero por lo demás hablaron con calma y confianza. Una quinta acusadora, Brittany, no testificó.

Sentado cerca con un traje y una máscara facial, Kelly a menudo desviaba la mirada y miraba hacia abajo mientras hablaban sus acusadores.

Una docena de fanáticos acérrimos de Kelly asistieron regularmente al juicio. En al menos una ocasión durante un descanso, varios le hicieron señas con las manos de un corazón a Kelly. Él le devolvió la sonrisa.

Jane, de 37 años, fue la testigo estrella del gobierno y fundamental en el cargo de arreglo, que acusó a Kelly de usar amenazas y sobornos para que mintiera a un gran jurado antes de su juicio de 2008 y para asegurarse de que ella y sus padres no testificaran.

Un solo video, que los fiscales estatales dijeron que Kelly abusaba de una niña de alrededor de 14 años, fue el punto central de ese juicio.

En el estrado de los testigos durante dos días a fines de agosto, Jane hizo una pausa, tiró de un collar y se secó los ojos con un pañuelo cuando dijo públicamente por primera vez que la niña en el video tenía 14 años y que el hombre era Kelly, que habría rondado los 30.

Algunos miembros del jurado en el juicio de 2008 dijeron que tenían que absolver a Kelly porque la niña del video no testificó. En el juicio federal en Chicago, Jane dijo que le mintió a un gran jurado estatal en 2002 cuando dijo que no era ella la que aparecía en el video, diciendo que parte de su razón para mentir era que se preocupaba por Kelly y no quería atraparlo. en problemas.

Jane le dijo al jurado que tenía 15 años cuando tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Cuando se le preguntó cuántas veces tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años, respondió en voz baja: “Incontables veces. … Cientos.”

Jane, que pertenecía a un grupo de canto de adolescentes, conoció a Kelly a fines de la década de 1990 cuando estaba en la escuela secundaria. Había visitado el estudio de grabación de Kelly en Chicago con su tía, una cantante profesional. Poco después de esa reunión, Jane les dijo a sus padres que Kelly sería su padrino.

Jane testificó que cuando sus padres confrontaron a Kelly a principios de la década de 2000, él se arrodilló y les suplicó que lo perdonaran. Dijo que imploró a sus padres que no tomaran medidas contra Kelly porque lo amaba.

Los abogados defensores sugirieron que el deseo de dinero y fama llevó a algunos testigos del gobierno a acusar a Kelly, y acusaron a varias personas de tratar de chantajearlo. También sugirieron que al menos uno de sus acusadores tenía 17 años, la edad de consentimiento en Illinois, cuando Kelly comenzó a perseguirla para tener relaciones sexuales.

Bonjean imploró al jurado que no aceptara la descripción que hace la fiscalía de su cliente como “un monstruo”, diciendo que Kelly se vio obligada a depender de otros debido a problemas intelectuales y que a veces se desviaba del camino.

“Señor. Kelly también puede ser una víctima”, dijo en su declaración de apertura.

Los fiscales mostraron al jurado extractos de tres videos que, según Jane, la mostraban. Los funcionarios de la corte instalaron pantallas opacas alrededor de los miembros del jurado para que los periodistas y los espectadores no pudieran ver los videos ni las reacciones de los miembros del jurado.

Pero el sonido era audible. En un video, se escucha a la niña llamar repetidamente al hombre “papi”. En un momento ella pregunta: “Papá, ¿todavía me amas?”. El hombre le da instrucciones sexualmente explícitas.

Los fiscales han dicho que Kelly filmó el video que también fue evidencia en el juicio de 2008 en una habitación con el tema de una cabaña de troncos en su casa en el lado norte de Chicago alrededor de 1998.

Otra acusadora, Pauline, dijo que Jane le presentó a Kelly cuando eran compañeras de clase de secundaria de 14 años en 1998. Más tarde ese año, en la casa de Kelly en Chicago, Pauline describió su sorpresa cuando dijo que vio por primera vez a Kelly y a una Jane desnuda. . Ella dijo que Kelly le dijo que todos tienen secretos. “Este es nuestro secreto”, testificó que él dijo.

Pauline le dijo al jurado que todavía se preocupa por Kelly. Pero, como madre de 37 años, dijo que ahora tiene una perspectiva diferente.

“Si alguien le hizo algo a mis hijos”, dijo, “los estoy matando. Período.”