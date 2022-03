(NEXSTAR) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se ha convertido en una figura muy conocida en todo el mundo desde la invasión de Rusia a su país. Pero antes de que Zelenskyy sirviera a su país, se desempeñaba como presidente de Ucrania en una serie de comedia, “Servant of the People”.

En 2015, Zelenskyy, entonces actor y comediante, interpretó a Vasiliy Petrovich Goloborodko, un profesor de secundaria impulsado a la presidencia después de que el video de un estudiante denunciando la corrupción oficial en Ucrania se volviera viral. Goloborodko se dedica a dirigir el país mientras evita las ventajas de ser el líder manteniendo su vida normal.

“Servant of the People”, realizada por Studio Kvartel 95 de Zelenskyy, duró tres temporadas y tuvo una película derivada. Eccho Rights, que ha distribuido la serie, ha visto una mayor demanda del programa en las últimas semanas.

Netflix ahora les está dando a sus televidentes la oportunidad de ver “Servant of the People”, publicando en Twitter el miércoles: “¡Preguntaste y está de vuelta!”. Según The Hill , Netflix llevó la serie hasta febrero pasado cuando finalizó la licencia.

“Servant of the People” ganó el premio a la mejor serie en los premios Teletriumph Awards en Ucrania y también el premio Gold Remi Award for Television Comedy en el WorldFest 2016 en Houston.

Zelenskyy también expresó a Paddington el oso en ucraniano tanto para “Paddington” como para su secuela, “Paddington 2”, confirmaron los productores a fines del mes pasado. Incluso apareció y ganó un “Bailando con las estrellas” ucraniano, según Bloomberg.

Zelenskyy se postuló para presidente de Ucrania bajo un partido político que comparte el mismo nombre que su programa, informa la BBC . Ganó la presidencia en 2019 por tierra, obteniendo el 73% de los votos, mientras que el titular Petro Poroshenko obtuvo el 24%.

El miércoles, Zelenskyy habló ante el Congreso , pidiendo ayuda en medio del continuo ataque de Rusia a Ucrania.

“Este es un terror que Europa no ha visto en 80 años y estamos pidiendo una respuesta, una respuesta a este terror de todo el mundo”, dijo Zelenskyy.

Associated Press contribuyó a este informe.