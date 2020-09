Programa completo: Hallmark emitirá 40 nuevas películas navideñas a partir de octubre

Julie Gonzalo and Ronnie Rowe Jr. star in “Jingle Bell Pride.” (Source: Crown Media)

TAMPA, Fla. (WFLA) —Está comenzando a parecerse mucho a la Navidad.

Hallmark Channel ya ha comenzado a promover su maratón anual de películas navideñas.

La cadena transmitirá 40 nuevas películas navideñas en octubre, noviembre y diciembre como parte de sus campañas Countdown to Christmas ”y“ Miracles of Christmas ”.

Las películas cuentan con varios actores famosos, incluidos Tamera Mowry-Housley, Candace Cameron Bure (“Fuller House”), Lacey Chabert (“Chicas malas”), Wynonna Judd, Kimberly Williams-Paisley, Rachael Leigh Cook (“She’s All That “), Alison Sweeney (” Days of Our Lives “), Ben Savage (” Boy Meets World “), Marilu Henner, Ashley Greene (” Crepúsculo “) y más.

Las películas se emitirán en Hallmark Channel y Hallmark Movies & Mysteries.

Programación de ‘Countdown to Christmas’ de Hallmark Channel:

Todos los estrenos son a las 8 pm ET / PT

Orgullo de Jingle Bell

Estrenos: 24/10

Estrellas: Julia Gonzalo y Ronnie Rowe

“La organizadora de bodas Jessica Perez (Gonzalo) viaja a un pueblo remoto en Alaska para encontrar una flor rara para un cliente famoso y está encantada con el pequeño pueblo durante la Navidad, así como con el guapo local (Rowe Jr.) ayudándola”.

Navidad Chateau

Estrenos: 25/10

Estrellas: Merritt Patterson y Luke Macfarlane

“Margot (Patterson), una pianista de renombre mundial, regresa a Chateau Newhaus para pasar las vacaciones con su familia y se reencuentra con un ex (Macfarlane) que la ayuda a redescubrir su pasión por la música”.

Una fiesta real

Estrenos: 31/10

Estrellas: Laura Osnes, Aaron Tveit, Krystal Joy Brown, Victoria Clark y Tom McGowan

“Cuando Anna (Osnes) ofrece refugio a una madre (Clark) y un hijo (Tveit) varados en una tormenta de nieve, se entera de que son la Familia Real de Galwick. Anna le muestra al Príncipe cómo hacen la Navidad en su ciudad natal, y lo anima a abrir su corazón y ser fiel a sí mismo “.

El día 12 de Navidad

Estrenos: 1/11

Estrellas: Mallory Jansen y Tyler Hynes

“Dos diseñadores de juegos aparentemente incompatibles se unen para crear una búsqueda del tesoro romántica en toda la ciudad con el tema de los ’12 días de Navidad ‘”.

Nunca beses a un hombre con un suéter navideño

Estrenos: 7/11

Estrellas: Ashley Williams y Niall Matter

“La madre soltera Maggie (Williams) se enfrenta a la Navidad sola hasta que Lucas (Matter) entra en su vida y se convierte en un invitado inesperado. Juntos superan la Navidad mientras encuentran consuelo en su vínculo cada vez mayor”.

Navidad con los Darlings

Estrenos: 8/11

Estrellas: Katrina Law y Carlo Marks

“Justo antes de las vacaciones, Jessica Lew (Law) está terminando su mandato como asistente de su adinerado jefe para usar su título de abogado recientemente obtenido dentro de su empresa, pero se ofrece a ayudar a su encantador hermano menor (Marks) mientras cuida a su huérfano. sobrinos y sobrinos en Navidad “.

Navidad en Viena

Estrenos: 14/11

Estrellas: Sarah Drew y Brennan Elliott

“Jess (Drew), una concertista de violinista cuyo corazón ya no está allí, va a Viena para una actuación. Mientras está allí, encuentra la inspiración que le faltaba y un nuevo amor”.

Una Navidad atemporal

Estrenos: 15/11

Estrellas: Ryan Paevey y Erin Cahill

“Charles Whitley (Paevey) viaja desde 1903 hasta 2020 donde conoce a Megan Turner (Cahill), una guía turística en su histórica mansión, y vive una Navidad del siglo XXI”.

Un cuento de Navidad de Nashville

Estrenos: 21/11

Estrellas: Jessy Schram, Wes Brown, Wynonna Judd y Kix Brooks

“Vivienne Wake (Schram), una productora de televisión adicta al trabajo a cargo de un especial navideño de música country que presenta al recién llegado Alexis (Raelynn), nunca deja que los sentimientos personales se interpongan en el camino de los negocios. A punto de aceptar un trabajo en Los Ángeles y con el regreso de Gavin Chase (Brown), su novia de la infancia y gerente de la cabeza de cartel del especial, Belinda (Evans), recibe la visita del fantasma de su mentora recientemente fallecida, Marilyn (Judd). Su mentor advierte que su camino actual la lleva a una futuro oscuro y ha reclutado tanto al Espíritu de la Navidad Pasada (Brooks) como al Espíritu del Regalo de Navidad (Williams-Paisley) para ayudarla a volver a la normalidad. Las aventuras de salto en el tiempo de los Espíritus obligan a Vivienne a tomar el control de su vida “.

La casa de navidad

Estrenos: 22/11

Estrellas: Robert Buckley, Jonathan Bennett, Ana Ayora y Treat Williams

“Trabajando a través de algunas decisiones difíciles, la matriarca de la familia Mitchell, Phylis (Lawrence) y el patriarca Bill (Williams), han convocado a sus dos hijos adultos, la estrella de televisión Mike Mitchell (Buckley) y Brandon Mitchell (Bennett), a casa para las fiestas. Es su esperanza de que reunir a la familia para recrear la casa de Navidad los ayudará a encontrar una solución y hacer unas vacaciones memorables para toda la familia y la comunidad. Mientras Brandon y su esposo Jake (Harder) hacen el viaje a casa, esperan ansiosamente una llamada sobre la adopción de su primer hijo. Mientras tanto, Mike se vuelve a conectar con Andi (Ayora), su novia de la secundaria “.

Un árbol de Navidad crece en Brooklyn

Estrenos: 24/11

Estrellas: Rochelle Aytes y Mark Taylor

“Erin (Aytes) está planeando la celebración navideña del pueblo y debe ganarse al bombero Kevin (Taylor) para poder obtener el hermoso abeto de su propiedad para la celebración”.

Una brillante y feliz Navidad

Estrenos: 25/11

Estrellas: Alison Sweeney y Marc Blucas

“Dos presentadores de televisión en competencia (Sweeney y Blucas) son enviados a una pequeña ciudad festiva durante la Navidad. Mientras fingen llevarse bien por las apariencias, descubren que hay más entre ellos de lo que pensaban”.

Navidad de Starlight

Estrenos: 26/11

Estrellas: Kimberley Sustad y Paul Campbell

“Annie (Sustad), una abogada, debe ayudar a sus seres queridos esta temporada navideña. El restaurante de su familia, The Starlight Café, está programado para ser demolido. El heredero de la empresa de desarrollo responsable, William (Campbell), le hace una propuesta poco probable: perdonará el café si Annie se pasa la semana “apareciendo” como el asesor legal que su padre le exige que contrate a raíz de algunos errores costosos “.

Navidad de cinco estrellas

Estrenos: 27/11

Estrellas: Bethany Joy Lenz y Victor Webster

“Después de regresar a su ciudad natal, Lisa (Lenz) conspira con sus hermanos y abuelos para ayudar a que el nuevo bed and breakfast de su padre reciba una reseña de cinco estrellas de un crítico de viajes de incógnito (Webster), pero termina enamorándose de él, sin saber él es el verdadero crítico “.

Vals de Navidad

Estrenos: 28/11

Estrellas: Lacey Chabert, Will Kemp y JT Church

“Después de que la boda navideña del libro de cuentos de Avery (Chabert) se cancela inesperadamente, el instructor de baile Roman (Kemp) la ayuda a reconstruir sus sueños”.

Si solo tuviera navidad

Estrenos: 29/11

Estrellas: Candace Cameron Bure y Warren Christie

“El publicista de Kansas City, Darcy Gale (Bure) se une a Emerald Educational Trust para el trabajo de su vida. Ayudar al vicepresidente Glen Goodman (Christie) y a su equipo a encontrar el conocimiento, el coraje y el corazón para ayudar a una organización benéfica que necesita Navidad. Darcy y Glen comienzan a darse cuenta de que tienen todo en común. Sin embargo, la revelación sorpresa de Glen en la gran gala navideña puede poner fin a su prometedor romance incluso antes de que haya comenzado “.

Navidad en Evergreen: Suenan las campanas

Estrenos: 5/12

Estrellas: Rukiya Bernard, Colin Lawrence, Antonio Cayonne y Holly Robinson Peete

“A medida que se acerca la boda de Michelle (Peete), Hannah (Bernard) da un paso al frente para ayudar a finalizar el lanzamiento del nuevo museo Evergreen mientras cuestiona su relación y futuro con Elliot (Cayonne)”.

Navidad ella escribió

Estrenos: 6/12

Estrellas: Danica McKellar y Dylan Neal

“Cuando Kayleigh (McKellar), una escritora romántica, cancela su columna justo antes de Navidad, se dirige a casa para reconectarse con su familia. Kayleigh recibe una visita inesperada del hombre (Neal) que canceló su columna que lucha no solo para traerla de regreso al editor, sino también a su corazón “.

Navidad a campo traviesa

Estrenos: 12/12

Estrellas: Rachel Leigh Cook y Greyston Holt

“Los ex compañeros de clase Lina (Cook) y Max (Holt) están viajando a casa durante las vacaciones, hasta que llega una tormenta y tienen que trabajar juntos para llegar a tiempo a casa, sin importar el medio de transporte”.

Navidad viene dos veces

Estrenos: 13/12

Estrellas: Tamera Mowry-Housley y Michael Xavier

“Emily (Mowry-Housley) es una de las principales presentadoras de noticias que ha logrado sus sueños profesionales, pero todavía se arrepiente del tipo (Xavier) que se escapó cinco años antes. Cuando llega el carnaval de Navidad a la ciudad, un paseo alrededor del carrusel la lleva mágicamente retroceda en el tiempo hasta el carnaval cinco años antes … dándole una segunda oportunidad en el amor antes de que deba regresar al regalo de Navidad “.

Carrusel de navidad

Estrenos: 19/12

Estrellas: Rachel Boston y Neal Bledsoe

“Cuando Lila (Boston) es contratada por la Familia Real de Marcadia para reparar un carrusel, debe trabajar con el Príncipe (Bledsoe) para completarlo antes de Navidad”.

¡Amor, luces, Hanukkah!

Estrenos: 20/12

Estrellas: Ben Savage, Mia Kirshner y Marilu Henner

“Mientras Christina (Kirshner) prepara su restaurante para la época de mayor actividad del año, obtiene una prueba de ADN que revela que es judía. El descubrimiento la lleva a una nueva familia y un romance poco probable durante ocho noches”.

Calendario de “Milagros de Navidad” de Hallmark Movies & Mysteries:

Todos los estrenos son a las 9 pm ET / PT

Carril del árbol de Navidad

Estrenos: 24/10

Estrellas: Alicia Witt, Andrew Walker, Drake Hogeystn y Briana Price

“La dueña de la tienda de música Meg (Witt) encabeza el esfuerzo de la comunidad para salvar el distrito comercial de Christmas Tree Lane de la demolición. Cuando se enamora de Nate (Walker), un conocido reciente, se desanima cuando se entera de su sorprendente vínculo con el desarrollador. “

Entrega antes de Navidad

Estrenos: 25/10

Estrellas: Alvina August y Eion Bailey

“La dueña de la panadería Molly (August) conoce a Josh (Bailey), un viudo que se mudó recientemente a la ciudad con su hijo pequeño, pero también está encantada con un cliente misterioso al que nunca ha conocido en persona y no se da cuenta de que son el mismo hombre “.

Navidad de arándano

Estrenos: 31/10

Estrellas: Nikki DeLoach y Benjamin Ayres

“Una pareja separada (DeLoach y Ayres) fingen felicidad conyugal en la televisión nacional para ayudar en el festival de Navidad de su ciudad y en sus negocios. Pero, ¿qué les deparará el futuro cuando el amor reavivado se vea complicado por nuevas oportunidades?”

Holly & Ivy

Estrenos: 1/11

Estrellas: Janel Parrish, Jeremy Jordan y Marisol Nichols

“Cuando la vecina de Melody (Parrish), Nina (Nichols), se entera de que su enfermedad ha regresado, Melody promete mantener a los hijos de Nina, Holly e Ivy, juntos. Para adoptar a los niños, debe renovar su nueva casa reparadora, lo cual hace con la ayuda del contratista Adam (Jordan) “.

El anillo de Navidad

Estrenos: 7/11

Estrellas: Nazneen Contractor y David Alpay

“Un reportero (Contratista) busca la historia de amor detrás de un anillo de compromiso antiguo. Con la ayuda del nieto del dueño del anillo (Alpay), aprenden el legado que dejó su abuelo”.

El arco de Navidad

Estrenos: 8/11

Estrellas: Lucia Micarelli y Michael Rady

“Cuando un accidente detiene sus sueños musicales, una talentosa violinista (Micarelli) se vuelve a conectar con un viejo amigo de la familia (Rady), quien la ayuda a sanar y encontrar el amor durante las vacaciones”.

Encuéntrame en Navidad

Estrenos: 14/11

Estrellas: Catherine Bell y Mark Deklin

“Cuando el planificador de bodas del hijo de Joan (Bell) renuncia inesperadamente, ella debe coordinar su boda de Nochebuena con la ayuda de Beau (Deklin), el tío de la novia. Mientras trabajan juntos, descubren que sus destinos y pasados están entrelazados”.

El doctor de Navidad

Estrenos: 15/11

Estrellas: Holly Robinson Peete y Adrian Holmes

“Una semana antes de Navidad, a la Dra. Alicia Wright (Peete) se le ofrece una asignación fuera de casa. Un hombre misterioso (Holmes) de sus viajes pasados para encontrarla antes de Navidad y trae consigo una revelación que podría cambiar la vida de Alicia para siempre”.

Un pequeño amuleto navideño

Estrenos: 21/11

Estrellas: Ashley Greene y Brendan Penny

“Holly (Greene), una diseñadora de joyas, encuentra un brazalete de dijes perdido y se une al reportero de investigación Greg (Penny) con la esperanza de encontrar al dueño y devolverlo antes de Nochebuena”.

El árbol del ángel

Estrenos: 22/11

Estrellas: Jill Wagner y Lucas Bryant

“Un escritor (Wagner) busca la identidad de la persona que ayuda a conceder los deseos que se colocan en el árbol del ángel y, en el proceso, se vuelve a conectar con su amigo de la infancia (Bryant)”.

USS Navidad

Estrenos: 28/11

Estrellas: Jen Lilley, Trevor Donovan y Barbara Niven

“Maddie (Lilley), reportera de un periódico de Norfolk, se embarca en un crucero Tiger durante la época navideña donde conoce a un apuesto oficial naval (Donovan) y se encuentra con un misterio en la sala de archivos del barco”.

Es hora de que volvamos a casa en Navidad

Estrenos: 5/12

Estrellas: Lacey Chabert y Stephen Huszar

“Cinco invitados son misteriosamente invitados a una posada para celebrar la Navidad. Con la ayuda del propietario Ben (Huszar), Sarah (Chabert) descubre que un evento del pasado puede conectarlos y cambiar sus vidas para siempre”.

A Godwink Christmas: primeros amores, segundas oportunidades

Estrenos: 6/12

Estrellas: Brooke D’Orsay y Sam Page

“Después de 15 años, Pat (Page) se muda a casa desde Hawai con sus dos hijos y, a través de una serie de coincidencias, o Godwinks, termina atrapado en el tráfico junto a su novia de la secundaria, Margie (D’Orsay), en Navidad”.

Navidad en Glenbrooke

Estrenos: 12/12

Estrellas: Autumn Reeser y Antonio Cupo

“A medida que se acerca la Navidad, la heredera Jessica Morgan (Reeser) aprovecha lo que parece ser su última oportunidad de experimentar una Navidad relajada y se dirige a la pequeña ciudad de Glenbrooke, donde conoce a un guapo bombero (Cupo)”.

Regreso a casa de Navidad

Estrenos: 13/12

Estrellas: Taylor Cole y Steve Lund

“Cuando una llave misteriosa y un acertijo navideño llegan a sus puertas, Kate (Cole) y Kevin (Lund) se embarcan en una aventura romántica navideña que nunca olvidarán”.

Arrastrado por la Navidad

Estrenos: 19/12

Estrellas: TBD

“Un vendedor de antigüedades y un limpiador chocan sobre cómo reducir el tamaño de una magnífica propiedad justo antes de Navidad. Mientras los dos descubren los tesoros de la casa, encuentran una manera de reconectar al propietario solitario con su propio pasado navideño”.

Proyecto Deseo de Navidad

Estrenos: 20/12

Estrellas: TBD

“Durante años, Lucy ha jugado a Santa en la comunidad de su pequeño pueblo al hacer realidad sus deseos navideños. Pero cuando Lucy le concede el deseo de una niña para una Navidad como solía tener con su mamá, inesperadamente descubre que sus propios deseos se hacen realidad en la vida. y amor.”

