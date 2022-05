( The Hill ) – Uno de los productores de “Rust” dice que es probable que la película aún se complete después del tiroteo fatal del año pasado en el set.

Anjul Nigam, productor de la película occidental junto con el actor Alec Baldwin, le dijo a The Hollywood Reporter que esperan que el Departamento del Sheriff del condado de Santa Fe concluya pronto una investigación sobre la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

“‘Rust’ es obviamente una tragedia horrible”, dijo Nigam al Reporter. “Esperemos que la investigación se resuelva pronto y se revele lo que pasó. Obviamente, habrá personas que tendrán perspectivas negativas, pero confiamos en continuar haciendo películas de calidad”.

Una vez que termine la investigación, planean terminar de hacer “Rust”, agregó.

“Confiamos en que podremos completar la película”, dijo.

Los comentarios de Nigam se producen después de que la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México publicara recientemente un resumen de su investigación sobre el incidente.

La producción de “Rust” “demostró una clara indiferencia ante los peligros asociados con las armas de fuego al no practicar rutinariamente sus propios protocolos de seguridad, al no hacer cumplir los protocolos de seguridad y al no garantizar que el manejo de armas mortales tuviera el tiempo y el esfuerzo necesarios para mantener a salvo al elenco y al equipo”, decía el informe.

Baldwin, quien también protagonizó la película además de producirla, enfrenta varias demandas por presuntamente disparar accidentalmente a Hutchins en octubre pasado con una pistola de utilería que contenía una supuesta bala real.

Ha negado su responsabilidad en el incidente, alegando que las demandas en su contra fueron motivadas por dinero.

“Siento que alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, dijo a ABC en diciembre.