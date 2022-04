( The Hill ) — El expresentador de “Good Morning Britain” Piers Morgan describió una crisis que tuvo el expresidente Trump en Mar-a-Lago después de que le entregaron una lista de cosas desagradables que el reportero británico había dicho sobre él justo antes de una entrevista en un artículo de opinión para The New York Post .

En el artículo de opinión, Morgan dice que un productor de su nuevo programa “Piers Morgan Uncensored” le dijo que la lista era “una colección de citas que aparentemente ha dicho sobre el presidente Trump en los últimos dos años. Alguien se lo envió en la última hora, y las cotizaciones no son buenas. De hecho, son realmente malos”.

Las citas incluían a Morgan, quien fue el primer ganador de “Aprendiz de celebridad” de Trump, diciendo que Trump fue responsable de los disturbios del Capitolio del 6 de enero, se equivocó en sus afirmaciones de fraude electoral y debería ser excluido del cargo.

En el artículo de opinión, Morgan alega que el documento fue enviado por el político británico Nigel Farage, quien trabaja en GB News, la red británica rival de Morgan, y se reunió con Trump tres días antes de la entrevista. Trump no reveló la identidad a Morgan, pero dijo que el documento fue enviado por alguien en Londres.

Morgan acudió a la oficina de Trump para tratar de remediar la situación, ya que esta es la primera entrevista para dar inicio a su programa el 25 de abril.

“¿Qué diablos es esto?” Trump supuestamente dijo cuando Morgan estaba en su oficina.

“¿Pensé que eramos amigos?” Según los informes, Trump continuó. “¡Esto es tan desleal! ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Por qué dirías todo esto sobre mí?

“Siempre he sido crítico contigo cuando sentí que te lo merecías”, dice Piers que le dijo a Trump en su oficina, “pero como sabes, también he escrito y dicho muchas cosas de apoyo sobre ti. Este es un trabajo de hacha de un solo lado diseñado para evitar que hagas nuestra entrevista “.

Morgan pudo redirigir la conversación al golf y Trump finalmente acordó seguir haciendo la entrevista de 20 minutos acordada inicialmente.

Sin embargo, la entrevista duró 75 minutos y Piers dijo que hablaron sobre muchos temas e incluso intercambiaron risas.

Sin embargo, la entrevista también dio un giro intenso una vez que Morgan mencionó las falsas afirmaciones de fraude electoral de Trump.

Morgan dijo que Trump lo llamó tonto seis veces después de que dijo que no creía que se robaron las elecciones.

“Regresó al Trump furioso que había sido en su oficina y me calificó de tonto seis veces más, entre llamar ‘estúpido’ al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y ‘tonto y débil’ a su exvicepresidente Mike Pence. ”, escribió Morgan. “Nuestro crimen colectivo fue que ninguno de nosotros está de acuerdo en que le robaron las elecciones”.

Según los informes, Trump dijo “eso es todo” y se levantó para salir de la entrevista hasta que Morgan le recordó que no hablaron sobre su juego de golf. Trump volvió a sentarse brevemente y habló durante unos momentos antes de levantarse de nuevo, gritar “apaguen las cámaras” y marcharse.

Morgan dijo que le escribió un correo electrónico a Trump agradeciéndole su tiempo y diciéndole que no quería ser deshonesto con él solo para mantenerlo feliz. Dijo que Trump no ha respondido en 10 días.

“¿Tal vez nunca volvamos a hablar y nuestra amistad haya terminado?” Morgan escribió.