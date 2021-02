Paris Hilton dice que fue abusada cuando era adolescente en una escuela de Utah

SALT LAKE CITY (AP) – Paris Hilton testificó sobre los abusos que dice haber sufrido hace años en un internado en Utah, mientras cabildeaba el lunes por un proyecto de ley que busca regular la problemática industria adolescente del estado.

Hilton fue enviada a la escuela Provo Canyon durante 11 meses a los 17 años, donde dice que fue abusada mental y físicamente, recordando que los miembros del personal la golpeaban, la obligaban a tomar pastillas desconocidas, la miraban durante la ducha y la enviaban a confinamiento solitario sin ropa. castigo. La socialité y estrella de reality shows también habló sobre el abuso en un documental titulado “This is Paris” que fue lanzado este otoño.

Hilton testificó en una audiencia del comité del Senado estatal en el Capitolio de Utah a favor del proyecto de ley que requeriría más supervisión gubernamental de los centros de tratamiento residencial para jóvenes y les exigiría que documenten cuándo usan restricciones. La medida fue aprobada por unanimidad tras el emotivo testimonio de Hilton y varios otros sobrevivientes.

“Hablar de algo tan personal fue y sigue siendo aterrador”, dijo Hilton al comité. “Pero no puedo dormirme por la noche sabiendo que hay niños que están experimentando el mismo abuso por el que pasamos yo y tantos otros, y tú tampoco deberías hacerlo”.

Hilton, de 39 años, dijo que el tratamiento fue tan “traumatizante” que ha sufrido pesadillas e insomnio durante años.

La institución de Provo ahora está bajo nueva propiedad y la administración ha dicho que no puede comentar sobre nada de lo que vino antes del cambio, incluido el tiempo de Hilton allí. Una declaración en el sitio web de la escuela dice que los dueños anteriores vendieron la escuela en 2000.

Desde que se lanzó el documental, otras celebridades han hablado sobre sus experiencias en la escuela u otras similares, incluida la hija de Michael Jackson, Paris Jackson, y la tatuadora Kat Von D.

Durante su testimonio, Hilton pidió al presidente Joe Biden y a los líderes del Congreso que tomen medidas y dijo que tiene la intención de aplicar la legislación federal.

“Este es solo el primer paso”, dijo Hilton a los periodistas. “Este proyecto de ley definitivamente ayudará a muchos niños, pero obviamente hay más trabajo por hacer y no voy a detenerme hasta que ocurra un cambio”.

Eppolito es miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas no cubiertos.