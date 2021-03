Nike 'Satan Shoes' del rapero Lil Nas X provocan indignación y contienen una gota de sangre humana

MSCF x Lil Nas X’s “Satan Shoes” Nike Air Max ’97 (Courtesy of SAINT via Twitter)

(KXAN) – Pocos días después de que el controvertido video musical de su nuevo sencillo ” Montero (Call Me By Your Name) ” se volviera viral, el rapero Lil Nas X está avivando nuevamente la indignación por el lanzamiento de un par de zapatos.

Lil Nas X, quien saltó a la fama después de que su sencillo debut “Old Town Road” se convirtiera en un fenómeno global, creó ” Satan Shoes ” en colaboración con la marca de ropa MSCHF, según el medio de noticias de moda urbana / cultura SAINT.

Según los informes, los zapatos contendrán 66 CC de tinta roja y 1 gota de sangre humana en la suela. Otras características del calzado infernal son un pentagrama colgante sobre los cordones y “Lucas 10:18” escrito en el costado, un versículo de la Biblia sobre la caída de Satanás del cielo.

Foto promocional de las Nike Air Max ’97 “Satan Shoes” de MSCF x Lil Nas X (cortesía de SAINT a través de Twitter)

Solo se producirán 666 de los zapatos de edición limitada, que se lanzarán el 29 de marzo, y cada par se numerará individualmente. La etiqueta de precio: $ 1,018.

Si bien los zapatos son los clásicos Air Max ’97 de Nike, la compañía de zapatos ha declarado que no está involucrada en la creación o venta de las diabólicas patadas. Nike le dijo al medio de verificación de hechos Snopes en un correo electrónico: “Nike no lanzó ni diseñó estos zapatos”.

MSCF confirmó que las zapatillas Air Max ’97 se compran de forma independiente y personalizadas por sus artistas.

Mientras muchos fanáticos del rapero preparaban sus tarjetas de crédito, otros condenaron el lanzamiento, que se produjo días después de que LNX, que es gay, bailara sexualmente sobre Satanás en su video musical “Montero” .

El pastor Mark Burns , quien ha aparecido como comentarista en CNN y Fox News, tuiteó: “Esto es maldad y herejía y oro para que los cristianos se levanten contra esto”.

La cantante cristiana ganadora del Grammy, Kaya Jones, tuiteó: “¡Les conté lo que pasó hace mucho tiempo! Están listos para lo que estamos enfrentando. ¡Mejor comiencen a leer su Biblia!”

Mientras tanto, la cuenta oficial de Twitter de La Iglesia de Satanás respondió al anuncio diciendo: “Conéctanos con un par de familias”.

En respuesta a las críticas a su video musical, y antes del lanzamiento del zapato, Lil Nas X explicó que no siente la responsabilidad de atraer a los niños que amaban “Old Town Road”. En un tweet, LNX dijo : “Soy un adulto. No voy a pasar toda mi carrera tratando de atender a sus hijos. Ese es su trabajo”.