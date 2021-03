Nike presenta una demanda por ‘Tenis de Satán’ de Lil Nas X, luego de la indignación viral en redes sociales

MSCF x Lil Nas X’s “Satan Shoes” Nike Air Max ’97 (Courtesy of SAINT via Twitter)

CHICAGO (NewsNation Now) – Nike ha presentado una demanda contra la empresa MSCHF por los “Satan Shoes” del rapero y cantante Lil Nas X, que contienen una gota de sangre humana en la suela.

Solo se iban a producir 666 de los zapatos de edición limitada lanzados el lunes, y cada par estaba numerado individualmente. El precio era de $ 1,018

En una denuncia, Nike alega que los zapatos Satan son Nike Air Max 97 que “MSCHF ha cambiado materialmente para presentar un tema satánico de manera prominente”. Nike también dijo que no está relacionado con el proyecto de ninguna manera y que nunca lo aprobaron.

Nike dijo que Satan Shoes podría generar confusión en el mercado y señaló supuestos llamados a la gente para boicotearlos por la copia.

Foto cortesía de Nike

“Nike presenta esta demanda para mantener el control de su marca, proteger su propiedad intelectual y aclarar la confusión y la dilución en el mercado al dejar las cosas claras: Nike no ha aprobado ni autorizado los zapatos Satanás personalizados de MSCHF”, según a la denuncia.

Apenas unos días después de que el controvertido video musical de su nuevo sencillo “ Montero (Call Me By Your Name) ” se volviera viral, el rapero Lil Nas X está avivando la indignación nuevamente por el lanzamiento de un par de zapatos.

Lil Nas X, que saltó a la fama después de que su sencillo debut “Old Town Road” se convirtiera en un fenómeno mundial, creó ” Satan Shoes ” en colaboración con la marca de ropa MSCHF.

Según los informes, los zapatos contienen 66 centímetros cúbicos de tinta roja y una gota de sangre humana en la suela. Otras características del calzado infernal son un pentagrama colgante sobre los cordones y “Lucas 10:18” escrito en el costado. El versículo bíblico sobre la caída de Satanás dice: “Vi a Satanás caer como un rayo del cielo”.