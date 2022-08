(NEXSTAR) – Nichelle Nichols, conocida por su papel de Nyota Uhura en “Star Trek: The Original Series”, murió a la edad de 89 años, anunció su hijo el domingo.

Su hijo Kyle Johnson dijo que Nichols murió el sábado en Silver City, Nuevo México.

"I regret to inform you that a great light in the firmament no longer shines for us as it has for so many years," Johnson wrote on Nichols' Página de Facebook . "Anoche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió por causas naturales y falleció. Sin embargo, su luz, como las galaxias antiguas que ahora se ven por primera vez, permanecerá para que nosotros y las generaciones futuras disfrutemos, aprendamos e inspiremos".

Nichols nació en Robbins, Illinois, en 1932, según su página de IMDb . El legendario compositor Duke Ellington “descubrió” a Nichols y la ayudó a convertirse en cantante y bailarina. Más tarde se dedicó a la actuación y se unió a “Star Trek” de Gene Roddenberry, donde interpretó a la teniente Uhura de 1966 a 1969.

A menudo recordaba cómo el reverendo Martin Luther King Jr. era fanático del programa y elogió su papel y la animó personalmente a quedarse con la serie.

Fue una de las primeras actrices afroamericanas en interpretar un papel que recibió el mismo trato que los personajes de otra raza, dice IMDb. Nichols también compartió el primer beso en pantalla entre una mujer negra y un hombre blanco con el coprotagonista de “Star Trek”, William Shatner.

Después de su tiempo en “Star Trek”, Nichols se convirtió en portavoz de la NASA, donde “ayudó a reclutar e inspirar a una nueva generación de intrépidos astronautas”, se lee en su sitio web.

Los miembros del elenco original del programa de televisión “Star Trek” posan en una celebración del vigésimo cumpleaños en los escenarios de sonido donde se filmó la cuarta película de Star Trek en Los Ángeles, California, el 9 de septiembre de 1986. De pie, de izquierda a derecha, están: Walter Koenig, Maiel Barrett, William Shatner, Nichelle Nichols, Leonard Nimoy y James Doohan. (Foto AP/Reed Saxon)

La actriz Nichelle Nichols, Uhura de Star Trek, expresa su apoyo a los miembros en huelga del Writers Guild of America (WGA) afuera de las puertas de los estudios de Paramount Pictures en Los Ángeles, el lunes 10 de diciembre de 2007. A la izquierda está el escritor y productor David Avalón. La huelga de Hollywood está reescribiendo las vacaciones para los trabajadores ociosos que ingresan a su sexta semana. (Foto AP/Damián Dovarganes)

ARCHIVO – En esta foto de archivo del 28 de diciembre de 1988, los miembros del equipo de “Star Trek”, de izquierda a derecha, James Doohan, DeForest Kelley, Walter Koenig, William Shatner, George Takei, Leonard Nimoy y Nichelle Nichols, brindan por lo más reciente. Película “Star Trek” durante una conferencia de prensa en Paramount Studios. (Foto AP/Bob Galbraith, archivo)

En esta foto tomada el miércoles 18 de mayo de 2016, se muestra un dedo de espuma con la forma del saludo vulcano junto con una foto del presidente Barack Obama y la actriz Nichelle Nichols, quien interpretó a la teniente Nyota Uhura en “Star Trek”, en un exhibición para la exhibición, “Star Trek: Explorando nuevos mundos” para una celebración del 50 aniversario de la franquicia en el Museo EMP, en Seattle. La exposición se inaugura el sábado. (Foto AP/Elaine Thompson)

Nichelle Nichols, la actriz que interpretó a la teniente Uhura en la serie de televisión “Star Trek” de la década de 1960, habla después de que el transbordador espacial Endeavour aterriza a bordo de un Boeing 747 de la NASA, al concluir su último vuelo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el viernes 21 de septiembre. , 2012. En unas pocas semanas, el Endeavour será remolcado por las calles de la ciudad hasta su nuevo hogar en el Centro de Ciencias de California en el centro de Los Ángeles. (Foto AP/Reed Saxon)

Sonequa Martin-Green, centro, miembro del elenco de “Star Trek: Discovery”, posa con los miembros originales del elenco de “Star Trek” Nichelle Nichols, izquierda, y William Shatner en el estreno de la nueva serie de televisión el martes 19 de septiembre de 2019. 2017, en Los Ángeles. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP)

Su defensa fue impactante para algunos. El ex administrador adjunto de la NASA, Frederick Gregory, ahora de 81 años, le dijo a Associated Press que una vez vio un anuncio en el que Nichols decía: “Quiero que solicite el programa de la NASA”.

“Ella estaba hablando conmigo”, relató. El piloto de la Fuerza Aérea de EE. UU. aplicaría y luego se convertiría en el primer piloto de transbordador afroamericano.

A Nichols se le atribuye haber presentado más de 8,000 solicitudes cuando se inscribió para ayudar a la NASA a reclutar a más mujeres y personas de color. Entre esos solicitantes estaban Sally Ride, la primera mujer de Estados Unidos en ir al espacio, y Guion Stewart Bluford Jr., el primer afroamericano en el espacio, según USA Today .

Más recientemente, tuvo un papel recurrente en la serie de televisión “Heroes”, interpretando a la tía abuela de un niño con poderes místicos.

En 2015, Nichols sufrió un derrame cerebral. Tres años después, le diagnosticaron demencia.

Johnson dijo que los servicios serán para familiares y sus amigos más cercanos.

Associated Press contribuyó a este informe.