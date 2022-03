(NEXSTAR) – Netflix anunció el miércoles que probará nuevas funciones que permitirán a los miembros agregar usuarios a una cuenta, una de las cuales incluye una pequeña tarifa para el suscriptor, en las próximas semanas.

Netflix dijo que si bien características como perfiles separados y múltiples transmisiones disponibles a través de sus planes estándar y premium han sido “enormemente populares”, han generado “confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix”.

Se implementarán dos nuevas características para los miembros en Chile, Costa Rica y Perú que “permitirán a los miembros que comparten fuera de su hogar hacerlo de manera fácil y segura, mientras pagan un poco más”.

Los usuarios con planes estándar o premium de Netflix podrán agregar subcuentas para hasta dos personas que vivan fuera de su hogar por $2.99. Estas subcuentas de miembros adicionales tienen su propio perfil, recomendaciones personalizadas, nombre de usuario y contraseña.

La segunda función, disponible para los tres planes de Netflix, permite a los usuarios que comparten su cuenta transferir la información del perfil a una cuenta nueva o a una subcuenta de miembro adicional. Al hacer esto, el usuario mantendría su historial de visualización, Mi Lista y recomendaciones personalizadas.

“Reconocemos que las personas tienen muchas opciones de entretenimiento, por lo que queremos asegurarnos de que las funciones nuevas sean flexibles y útiles para los miembros, cuyas suscripciones financian todos nuestros excelentes programas de televisión y películas”, dijo Chengyi Long, director de innovación de productos, en una publicación de blog el miércoles. “Trabajaremos para comprender la utilidad de estas dos funciones para los miembros de estos tres países antes de realizar cambios en cualquier otro lugar del mundo”.

El año pasado, por esta época, Netflix comenzó a probar una función para tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas . Se enviaron mensajes emergentes a aquellos que Netflix creía que estaban viendo a través de la cuenta de otra persona. La función se probó el año pasado, pero aún no se ha convertido en una función permanente, según Hollywood Reporter.

Todavía no está claro si Netflix rastreará las cuentas que se comparten con usuarios que no están en el mismo hogar. Netflix no respondió de inmediato la solicitud de comentarios de Nexstar.

A principios de este año, Netflix elevó los precios de suscripción mensual para todos los planes para que el servicio “siga ofreciendo una amplia variedad de opciones de entretenimiento de calidad”.