Netflix promete una nueva película cada semana en 2021: aquí está la lista

(NEXSTAR) – Netflix anunció el martes que lanzará una nueva película cada semana durante 2021.

Esta es la primera vez que Netflix lanza una lista de películas a la vez. La lista publicada el martes no está completa.

El servicio de transmisión probablemente agregará películas adicionales a su lista de 2021 durante todo el año.

Las películas contarán con algunos de los nombres más importantes de Hollywood, incluidos Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya y más.

Aquí está la lista publicada el martes:

ACCIÓN

“Ejército de los Muertos”

“Despierto”

“Kate”

“Fuera del cable (15 de enero)”

“Aviso rojo”

“Dulce niña”

HORROR

“Trilogía de Fear Street”

“Nadie sale vivo”

“Hay alguien dentro de tu casa”

“Cosas escuchadas y vistas”

NOVELA DE SUSPENSO

“Cielo rojo sangre”

“Beckett”

“Escape de Spiderhead”

“Intrusión”

“Munich”

“O2”

“Dientes de noche”

“El enjambre”

“La mujer de la ventana”

“CIENCIA FICCIÓN”

“Polizón”

ROMANCE

“Un castillo para Navidad”

“Fuimos Canciones”

“Kissing Booth 3”

“Ama mucho”

“La última carta de tu amante”

“La princesa Switch 3”

“A todos los chicos: siempre y para siempre”

“Comedia romántica de Alicia Keys sin título”



DRAMA

“Belleza”

“Rubia”

“Bombay Rose”

“Magullado”

“Vaquero de hormigón”

“Sueño de fiebre”

“Malcolm & Marie” (5 de febrero)

“Monstruo”

“Penguin Bloom” (27 de enero)

“Pieces of a Woman” (7 de enero)

“The Dig” (29 de enero)

“La culpa”

“La mano de Dios”

“El poder del perro”

“El estornino”

“El tigre blanco” (22 de enero)

“Unt. Alexandre Moratto Film”

“Unt. Graham King”



OCCIDENTAL

“Cuanto más duro caen”



COMEDIA

“8 Rue de l’Humanité”

“Más allá de la fiesta”

“Mal viaje”

“No mires hacia arriba”

“Doble papá”

“Me importa mucho” (19 de febrero)

“Moxie” (3 de marzo)

“El último mercenario”

“Thunder Force”

PARA TODA LA FAMILIA

“Un niño llamado Navidad”

“Un cuento de invierno de la oveja Shaun”

“Regreso al interior”

“Finding ‘Ohana” (29 de enero)

“Libros nocturnos”

“Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles”

“Robin Robin”

“Patinadora”

“La película de Loud House”

“Trollhunters: Rise of the Titans”

“Deseo del dragón”

“YES DAY” (12 de marzo)



MUSICAL

“Una semana de distancia”

“tic, tic … BOOM”