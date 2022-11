PARÍS (AP) — Un hombre iraní que vivió durante 18 años en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y cuya saga inspiró vagamente la película de Steven Spielberg “The Terminal” murió el sábado en el aeropuerto que durante mucho tiempo llamó su hogar, dijeron las autoridades.

Mehran Karimi Nasseri murió después de un ataque al corazón en la Terminal 2F del aeropuerto alrededor del mediodía, según un funcionario de la autoridad aeroportuaria de París. La policía y un equipo médico lo trataron pero no pudieron salvarlo, dijo el funcionario. El funcionario no estaba autorizado a ser nombrado públicamente.

Nasseri vivió en la Terminal 1 del aeropuerto desde 1988 hasta 2006, primero en un limbo legal por carecer de documentos de residencia y luego por aparente elección.

Año tras año, dormía en un banco de plástico rojo, se hacía amigo de los trabajadores del aeropuerto, se duchaba en las instalaciones del personal, escribía en su diario, leía revistas y encuestaba a los viajeros que pasaban.

El personal lo apodó Lord Alfred y se convirtió en una minicelebridad entre los pasajeros.

“Eventualmente, me iré del aeropuerto”, dijo a The Associated Press en 1999, fumando una pipa en su banco, luciendo frágil con cabello largo y delgado, ojos hundidos y mejillas hundidas. “Pero todavía estoy esperando un pasaporte o una visa de tránsito”.

Nasseri nació en 1945 en Soleiman, una parte de Irán entonces bajo jurisdicción británica, de padre iraní y madre británica. Dejó Irán para estudiar en Inglaterra en 1974. Cuando regresó, dijo, fue encarcelado por protestar contra el sha y expulsado sin pasaporte.

Solicitó asilo político en varios países de Europa. ACNUR en Bélgica le dio credenciales de refugiado, pero dijo que su maletín que contenía el certificado de refugiado fue robado en una estación de tren de París.

Posteriormente, la policía francesa lo arrestó, pero no pudo deportarlo a ningún lado porque no tenía documentos oficiales. Acabó en Charles de Gaulle en agosto de 1988 y se quedó.

Más torpezas burocráticas y leyes de inmigración europeas cada vez más estrictas lo mantuvieron en una tierra de nadie legal durante años.

Cuando finalmente recibió los documentos de refugiado, describió su sorpresa y su inseguridad al salir del aeropuerto. Según los informes, se negó a firmarlos y terminó quedándose allí varios años más hasta que fue hospitalizado en 2006 y luego vivió en un refugio de París.

Aquellos que se hicieron amigos de él en el aeropuerto dijeron que los años de vivir en el espacio sin ventanas afectaron su estado mental. El médico del aeropuerto en la década de 1990 se preocupó por su salud física y mental, y lo describió como “aquí fosilizado”. Un amigo taquillero lo comparó con un preso incapaz de “vivir en el exterior”.

En las semanas previas a su muerte, Nasseri había vuelto a vivir en Charles de Gaulle, dijo el funcionario del aeropuerto.

La alucinante historia de Nasseri inspiró vagamente “The Terminal” de 2004, protagonizada por Tom Hanks, así como una película francesa, “Lost in Transit” y una ópera llamada “Flight”.

En “La terminal”, Hanks interpreta a Viktor Navorski, un hombre que llega al aeropuerto JFK de Nueva York desde el país ficticio de Krakozhia, en Europa del Este, y descubre que una revolución política de la noche a la mañana ha invalidado todos sus documentos de viaje. Viktor es arrojado a la sala de espera internacional del aeropuerto y le dicen que debe permanecer allí hasta que se resuelva su estado, lo que se prolonga a medida que continúan los disturbios en Krakozhia.

No hubo información disponible de inmediato sobre los sobrevivientes.

Angela Charlton en París contribuyó.