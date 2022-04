TAMPA (WFLA) – El famoso comediante y actor Gilbert Gottfried falleció a la edad de 67 años.

La muerte fue anunciada en la página de Twitter del actor.

“Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de nuestro amado Gilbert Gottfried luego de una larga enfermedad. Además de ser la voz más icónica de la comedia, Gilbert fue un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre de sus dos hijos pequeños. Aunque hoy es un Día triste para todos nosotros, por favor sigan riéndose tanto como sea posible en honor a Gilbert”.

Gottfried murió de taquicardia ventricular recurrente debido a distrofia miotónica tipo II, un trastorno que afecta el corazón, dijo en un comunicado su publicista y amigo Glenn Schwartz.

El actor Jason Alexander compartió la noticia en su cuenta de Twitter con el mensaje.

“Gilbert Gottfried me hizo reír en momentos en que la risa no era fácil. Qué regalo. No lo conocí mucho, pero me encantó lo que compartió conmigo. Mis mejores deseos y pésame para su familia. #ripGilbertGottfried”

Gottfried era más conocido por su actuación de voz muy popular, incluidos los papeles de Iago the Parrot en Aladdin y la voz de Aflac Duck.