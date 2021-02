MIRAR: El príncipe Harry rapea a 'Fresh Prince', dice que no se marchó en la primera entrevista desde que fue despojado de sus deberes reales

LONDRES (AP) – El príncipe Harry, quien se mudó de Inglaterra al sur de California el año pasado, rapeó el tema principal de la comedia de situación de la década de 1990 “The Fresh Prince of Bel-Air” durante una entrevista en un programa de entrevistas nocturno en el que dijo que no lo hizo. No abandone sus deberes reales.

Durante una aparición en el programa “The Late, Late Show with James Corden” de la cadena de televisión CBS que se emitió el viernes temprano, Harry dijo que decidió alejarse de su trabajo como miembro de primera línea de la familia real para proteger a su esposa e hijo y su salud mental.

“Fue dar un paso atrás en lugar de hacerlo”, le dijo a Corden. “Era un entorno realmente difícil, que creo que mucha gente vio, así que hice lo que haría cualquier padre o esposo y pensé: ‘¿Cómo puedo sacar a mi familia de aquí?’ Pero nunca nos alejamos, y en lo que a mí respecta, sean cuales sean las decisiones que se tomen de ese lado, nunca me alejaré “.

La aparición marcó la primera entrevista de Harry desde que su abuela, la reina Isabel II, despojó al príncipe y a su esposa, la ex actriz Meghan Markle, de sus deberes reales restantes a principios de este mes. El golpe de Corden venció a Oprah Winfrey, cuya entrevista con la pareja está programada para transmitirse el 7 de marzo.

Durante el segmento, Corden y el príncipe recorren el sur de California en un autobús descapotable, llegando en un momento fuera de la mansión donde se filmó la secuencia de apertura de “Fresh Prince” de Will Smith.

“Si fue lo suficientemente bueno para el Príncipe Príncipe, es lo suficientemente bueno para un príncipe real”, dice Corden, caminando por el camino de entrada. “¿Te acuerdas de la canción?”

“Ahora, esta es la historia, todo acerca de cómo, mi vida dio un vuelco, se puso patas arriba, ahora tómate un minuto”, rapea Harry antes de volverse hacia Corden en busca de ayuda.

“Y siéntate ahí, te diré cómo me convertí en el príncipe de la ciudad llamado …”, interviene Corden.

“Bel -ir,” Harry termina la canción.

La pareja real vive al norte de Bel-Air en el condado de Santa Bárbara.