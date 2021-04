Mick Jagger y Dave Grohl se burlan de los anti-vacunas en una nueva canción

(NEXSTAR) – Los rockeros Mick Jagger y Dave Grohl se han unido en una nueva canción sobre la banalidad de la vida cotidiana durante la pandemia.

En la canción, llamada “Eazy Sleazy”, la pareja envía anti-vacunas, teóricos de la conspiración y demasiado tiempo dedicado a Zoom.

“Pronto será un recuerdo que estás tratando de recordar”, canta el dúo sobre la pandemia.

Incluso hacen referencia al aumento de peso pandémico y los hábitos de beber: “Creo que he engordado, tomaré otro trago y luego limpiaré el fregadero”.

La sección paródica dedicada a los teóricos de la conspiración es especialmente digna de mención.

“Disparando la vacuna, Bill Gates está en mi torrente sanguíneo. Es control mental”, cantan en parodia. “La Tierra es plana y fría, nunca se está calentando. La tundra del Ártico se convirtió en lodo, la segunda venida es tarde, hay extraterrestres en el Estado Profundo”.

Jagger habló con Rolling Stone sobre la canción y la pandemia, diciendo que lo ha tenido más fácil que la mayoría durante la pandemia.

“Extrañas ver a la gente; extrañas la conversación; extrañas la interacción; extrañas tocar música con la gente. Todo eso fue difícil”, dijo. “Pero no puedo decir que lo pasé mal. No era lo que quería, pero pude lidiar con eso porque tuve la suerte de poder tener estos lugares agradables para esconderme. Pero no todos lo hace.”

También habló sobre los teóricos de la conspiración y los anti-vacunas, o aquellos que están en contra de las vacunas.

“Parece ser que incluso las personas que conoces que son relativamente sensatas acerca de muchas cosas tienen algo que simplemente no entienden. Tengo varios amigos y parientes y se dedican a cosas que simplemente no entienden. el dicho. “Son simplemente irracionales. Por supuesto, no tiene sentido hablar con la gente al respecto. Ellos no lo entienden. Tienen lo que creen y creen en eso . Y no importa lo que digas, ellos vas a creer en ello. Y el pensamiento racional no funciona “.