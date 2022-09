SAN FRANCISCO ( KXAN ) — El actor Matthew McConaughey vuelve a insinuar una futura carrera política. El ganador del Oscar habló sobre sus aspiraciones presidenciales en una conferencia en San Francisco a principios de esta semana, informó SFGATE.

McConaughey fue un orador destacado en Dreamforce, una conferencia tecnológica anual de Salesforce. SFGATE escribió que el actor habló con el codirector ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, y aunque McConaughey no hizo ninguna especificación sobre la posibilidad de postularse para presidente, sí dijo que lo consideraría en el futuro y que “estaría arrogante no hacerlo”.

Esta no es la primera vez que se burlan de una carrera política. Anteriormente, sin embargo, ha sido en una escala más pequeña. McConaughey consideró postularse para gobernador de Texas, pero finalmente anunció en noviembre de 2021 que no tomaría el camino de la política “por el momento”.

Tampoco ha sido tímido para hacer comentarios políticos.

Durante el verano, visitó Washington, DC para hablar con los legisladores sobre la legislación sobre armas de fuego luego del tiroteo en la Escuela Primaria Robb que mató a 19 niños en su ciudad natal de Uvalde, Texas.

También habló con Kara Swisher en una entrevista de 40 minutos en “Sway” , un podcast de opinión del New York Times, sobre el panorama político de Texas y sus pensamientos sobre seguir una carrera en la política.

McConaughey dijo en Dreamscape que si la candidatura presidencial está en su futuro, sería porque “lo eligió a él”, según SFGATE.

“Si eso me sucediera, me involucraría. Si estoy viviendo bien, lo cual estoy tratando de hacer, nos involucramos en cosas… es inevitable. No lo elegí, me eligió a mí”. McConaughey dijo según SFGATE .