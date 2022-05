TAMPA, Fla. (WFLA) – Marnie Schulenburg, una actriz de telenovelas que interpretó al personaje de Alison Stewart en “As the World Turns” de CBS, murió el martes en Nueva York por complicaciones de cáncer de mama metastásico, confirmó un representante a Variety. Ella tenía 37 años.

La muerte de Schulenburg también fue confirmada por su esposo, Zack Robidas, un actor conocido por sus papeles en “Sorry for Your Loss” y “Succession”.

“Por favor, no digas que Marnie perdió su batalla contra el cáncer. Simplemente no es cierto. La vi patearle el trasero al cáncer todos los días desde el diagnóstico”, escribió Robidas en una publicación en Facebook. “Ella es increible. Elegimos atacar su diagnóstico con un optimismo ciego. Solo hablábamos del futuro y seguíamos adelante. No sé si esto estuvo bien, pero es todo lo que sabíamos hacer”.

Schulenberg comenzó su carrera en la telenovela en 2007, asumiendo el papel de Alison Stewart después de que Jessica Dumphy dejara el programa en 2005. Su paso por Stewart duró hasta que el programa fue cancelado en 2010.

Schulenberg también apareció en la reactivación de la telenovela de ABC “One Life to Live” y la metanovela “Tainted Dreams”.

Sus otros créditos televisivos incluyen apariciones en programas como “Fringe”, “Army Wives”, “Blue Bloods”, “Manhattan Love Story”, “Elementary”, “The Good Fight” y “Divorce”. También estaba programada para aparecer en la próxima tercera temporada de “City on the Hill” de Showtime, protagonizada por Kevin Bacon, que se estrenará en julio.

A Schulenburg le sobreviven Robidas y su hija.