TAMPA, Fla. (WFLA) – Cher anunció que su madre, la actriz y cantante Georgia Holt, murió a los 96 años.

La cantante de 76 años compartió la noticia en un breve mensaje en las redes sociales el domingo, diciendo simplemente: “Mamá se ha ido”.

Todavía no se sabe nada sobre la causa de la muerte de Holt. Los representantes de Cher le dijeron a TODAY que “no había información en este momento”.

En septiembre, Cher tuiteó : “Lo siento, he sido Mia. Mamá ha estado enferma de vez en cuando. Acaba de salir del hospital. Tenía neumonía. Está mejorando”.

Georgia Holt muestra su nuevo libro “Star Mothers” durante una entrevista en Los Ángeles, el 28 de mayo de 1988. Después de enterarse de que a ella y a otras madres de estrellas siempre se les hacen las mismas preguntas sobre sus famosos hijos, decidió hacer algo al respecto. (Foto AP/Mark J. Terrill)

Georgia Holt nació como Jackie Jean Crouch el 9 de junio de 1926 en Kensett, Arkansas. Apareció en varias películas en la década de 1950, incluidas “A Life of Her Own” y “Father’s Little Dividend”.

Holt grabó su álbum “Honky Tonk Woman” en la década de 1980, que se lanzaría en 2013. El álbum presenta un dueto con Cher titulado “I’m Just Your Yesterday”.

Cher honró a su madre en el documental de Lifetime lanzado en 2013, “Dear Mom, Love Cher”, donde documentó la crianza de Holt en Arkansas, sus 6 matrimonios y su carrera en el mundo del espectáculo.

A Holt le sobreviven sus hijas, Cher y Georganne LaPiere, de 71 años, y sus dos nietos: los hijos de Cher, Chaz Bono, de 53 años, y Elijah Blue Allman, de 46.