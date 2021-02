Los anuncios del Super Bowl fueron de humor ligero. No todos tuvieron éxito

El ambiente en el campo fue tenso durante el Super Bowl cuando los Tampa Bay Buccaneers derrotaron a los Kansas City Chiefs. Fuera del campo, las marcas buscaron aliviar la tensión del juego, y del año, con comerciales alegres llenos de celebridades y personajes nostálgicos.

Su objetivo era conectarse con los aproximadamente 100 millones de espectadores que sintonizan la transmisión del Super Bowl cada año.

Cadillac actualizó la película clásica de 1990 “Edward Scissorhands”, M&M reclutó a Dan Levy para mostrar cómo una bolsa de M&M entregada como disculpa puede ayudar a las personas a unirse. Y Will Ferrell se asoció con GM – y Awkwafina y Kenan Thompson – en una loca carrera a campo traviesa para promover los vehículos eléctricos.

Quizás el efecto más sorprendente: prácticamente ninguno de los anuncios mostraba a personas con máscaras, una prioridad de salud pública pero también un sombrío recordatorio de la pandemia en curso.

Con tantos puntos de luz, los anunciantes que adoptaron un enfoque diferente tenían más probabilidades de ser recordados. Jeep emitió un anuncio de dos minutos en la segunda mitad del juego protagonizado por Bruce Springsteen instando a la gente a encontrar puntos en común. El fabricante de leche de avena Oatly optó por volverse raro.

“El flujo incesante de anuncios alegres hizo que fuera difícil para cualquiera de ellos destacar realmente”, dijo Tim Calkins, profesor de marketing de Northwestern University.

CON EL OBJETIVO DE ENTRETENER

En un esfuerzo por ser livianos, los anunciantes llenaron sus anuncios con celebridades.

Cadillac reclutó al actor de “Call Me By Your Name” Timothée Chalamet para interpretar al hijo de Edward Scissorhand disfrutando de la tecnología manos libres “Super Cruise” del Cadillac Lyriq. Winona Ryder revisó su papel en el clásico movimiento de 1990 como su madre.

Otros anuncios combinaban celebridades con humor. Rocket Mortgage recurrió a la comediante Tracy Morgan para mostrarle a una familia por qué estar “bastante seguro” no es suficiente en situaciones como comer hongos cuestionables, hacer paracaidismo y sacar una hipoteca. State Farm mostró a Paul Rudd y Drake como suplentes comerciales. Y la comediante de Hellmann, Amy Schumer, como un “Hada Godmayo” que ayudó a un hombre a lidiar con sus sobras.

TOCAR LA POLÍTICA

La mayoría de los anuncios se mantuvieron alejados de la política, pero hubo algunas excepciones notables.

Fiverr se burló de que su anuncio presentaría Four Seasons Total Landscaping, el escenario de una infame conferencia de prensa de Rudy Giuliani durante las tumultuosas elecciones del año pasado, planteando la pregunta de si el anuncio sería político o no.

No lo hizo. En cambio, el anuncio irónico fue más sobre cómo las pequeñas empresas pueden prosperar con Fiverr. Presentó a la propietaria de Four Seasons Total Landscaping, Marie Siravo, hablando sobre cómo construir un negocio exitoso con la ayuda de Fiverr.

Pero la declaración política más fuerte de la noche provino del anuncio de dos minutos de Jeep con Bruce Springsteen. Aunque el Jefe instó a la gente a encontrar puntos en común, la idea misma de “unidad” durante este polémico año electoral se ha vuelto polarizante.

“No es ningún secreto que últimamente ha sido difícil llegar al medio, entre rojo y azul, sirviente y ciudadano, libertad y miedo”, entona Springsteen, y agrega “necesitamos el medio”.

El director de marketing de la FCA, Olivier Francois, dijo que valía la pena correr el riesgo de publicar un anuncio serio para crear un comercial “curativo” que se recordará mucho después del juego. “Hay una división y Bruce quiere hacer una cosa, hablar con el terreno común”, dijo en una entrevista con Associated Press. “No toma una posición, izquierda o derecha, azul o rojo, la única posición que toma es el medio”.

“Habla de dónde nos encontramos ahora como país y de nuestra necesidad de“ puntos en común ”, dijo Vann Graves, director ejecutivo de Brandcenter en Virginia Commonwealth University. “Claramente, este no es un enfoque nuevo, pero en el clima actual, es efectivo y necesario”.

Pero Brooks Brasfield, de 28 años, que veía el partido en Nashville con su esposa, dijo que el tono del anuncio de Jeep era demasiado político para él.

“Me gustan Springsteen y los anuncios conmovedores como este en general, pero este se siente demasiado forzado dado el clima político actual”, dijo.

Yendo por extraño

La empresa de leche de avena Oatly publicó un anuncio sorpresa que mostraba a su CEO cantando con un teclado en un campo de avena que su producto es como la leche pero no la leche.

No fue un éxito con David Simmons, de 24 años, de Louisville, Ky., Viendo el juego con sus dos compañeros de cuarto y su novia.

“Fue sorprendentemente extraño, realmente no podía concentrarme en el próximo comercial”, dijo. “Fue tremendamente extraño. Bebo todo tipo de leche, pero no beberé Oatly “.

Pero Kim Whitler, profesora de marketing de la Universidad de Virginia, dijo que el anuncio “probablemente se destacará porque es muy diferente”, agregó, “generará conciencia debido al tamaño de la audiencia del Super Bowl y es claro sobre lo que es, y es peculiar. Eso podría funcionar para el objetivo “.

MAS DIVERSIDAD

Muchos anuncios de este año presentaban un elenco diverso, desde el anuncio de Alexa de Amazon con dos clientes potenciales negros hasta el anuncio de Indeed en el sitio de trabajo con una amplia gama de personas que buscan trabajo en la vida real. Mercari presentó una pareja de raza mixta en su anuncio y WeatherTech mostró una fuerza laboral diversa de sus empleados reales.

En otra parte, el anuncio de Hellmann con Amy Schumer como el “hada GodMayo” presentó un protagonista negro y el anuncio de DoorDash protagonizó a la estrella de “Hamilton” Daveed Diggs cantando y bailando en un vecindario poblado de Muppet. Si bien es difícil cuantificar cuánto más diversos fueron los anuncios este año, ciertamente está muy lejos de 2013, cuando hubo una protesta después de que un anuncio de Cheerio presentaba una pareja de razas mixtas.

“Es lo correcto y es un buen negocio”, dijo Graves de VCU. “Los consumidores ahora exigen verse reflejados en las marcas en las que gastan dinero”.