Las calificaciones de los premios Grammy caen un 51 por ciento llegando a un mínimo histórico

Trevor Noah, left, and host Ringo Starr appear on stage at the 63rd annual Grammy Awards at the Los Angeles Convention Center on Sunday, March 14, 2021. (AP Photo/Chris Pizzello)

NUEVA YORK (AP) – Los productores de Grammy evitaron la incomodidad de Zoom de otras entregas de premios de la era de la pandemia y ofrecieron a los fanáticos hambrientos de música actuaciones de las estrellas más importantes de la industria. Y los espectadores aún se mantuvieron alejados.

La transmisión televisiva de los Grammy de CBS alcanzó los 9,2 millones de televidentes el domingo, el número más bajo registrado y una caída abrupta del 51% con respecto al año pasado, dijo la compañía Nielsen.

Eso siguió a la caída del 63% en las calificaciones de los Globos de Oro hace unas semanas y las calificaciones bajas récord para los Premios Emmy el otoño pasado.

That’s enough for television executives to worry about whether this is just pandemic-related or if they can no longer depend on these traditional attention-getting events. The Oscars, coming up next month on ABC, has often been the year’s most-watched television event after the Super Bowl.

There are multiple factors, including the decline of broadcast TV in general and the fragmentation of entertainment: There are fewer movies, TV shows and songs that pull society together. Social media also allows fans to catch highlights of an awards show later instead of watching the full event, which for Sunday’s Grammys lasted nearly four hours.

For the Grammys, the ratings decline came despite the general view that it was a well-produced event.

CBS won the week, averaging 4.9 million viewers in prime time. NBC had 4 million, ABC had 3.4 million, Fox had 2.6 million, Univision had 1.4 million, Ion Television had 1.2 million and Telemundo had 1 million.

Fox News Channel lideró las cadenas de cable, con un promedio de 2,45 millones de espectadores en horario de máxima audiencia. MSNBC tenía 1,84 millones, CNN 1,29 millones, HGTV 1,15 millones y ESPN 1,06 millones.

“World News Tonight” de ABC ganó la carrera de índices de audiencia de noticias de la noche, con un promedio de 8,9 millones de espectadores. “Nightly News” de NBC tenía 7,3 millones y “CBS Evening News” tenía 5,3 millones.

Para la semana del 8 al 14 de marzo, los 20 programas principales, sus redes y audiencia: