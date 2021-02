La ex superestrella de la WWE anuncia que es transgénero

(NEXSTAR) – Gabbi Tuft, la ex superestrella de la WWE que luchó como Tyler Reks, se ha declarado transgénero.

“Este soy yo”, escribió Tuft en una publicación de Instagram el jueves. “Ya no tengo miedo y ya no tengo miedo. Ahora puedo decir con confianza, que me amo por QUIÉN soy”.

Tuft calificó los últimos ocho meses como “algunos de los más oscuros” de su vida.

“La confusión emocional de ser transgénero y tener que enfrentarme al mundo casi me acaba en múltiples ocasiones”, escribió, diciéndole a su esposa Priscilla, “Su apoyo en el camino significa más de lo que jamás sabrá”.

El hombre de 42 años nacido en California luchó en eventos de WWE Raw, Smackdown y Wrestlemania y desarrolló una reputación de patadas voladoras, derribos castigadores y rastas fluidas.

Pero Tuft renunció a la vida en el ring para pasar tiempo con Priscilla y su hija, declaró en un comunicado de prensa.

“No espero que todos estén de acuerdo o entiendan”, escribió Tuft en Instagram. “No es mi lugar cambiar ninguna de tus creencias fundamentales. Solo debes saber que la capa exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma”.