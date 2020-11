La estrella del Reggaetón Bad Bunny da positivo por Coronavirus

SAN JUAN, Puerto Rico (AP/TAMPA HOY) – Mucho antes de que la pandemia del COVID-19 se expandiera por todo el mundo una de las personas que puso de moda el uso de máscaras faciales lo fue la superestrella de Música Urbana, Bad Bunny.

Aun que el artista llevaba mucho tiempo utilizando máscaras faciales y se mantuvo en cuarentena en su apartamento junto a su actual pareja Gabriela Berlingeri, según el mismo artista mostrara en las redes sociales. La superestrella del reggaetón Bad Bunny dio positivo por el Coronavirus, dijo el lunes su representante.

El anuncio se produjo un día después de que el músico ganara artista latino favorito y álbum latino favorito por “YHLQMDLG” en los American Music Awards y se viera obligado a renunciar a su actuación en los American Music Awards el domingo 22 de noviembre.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, estaba programado para cantar su éxito, “Dákiti”, con Jhay Cortez en el evento, pero canceló sin explicación, dejando a muchos fanáticos decepcionados. Dicho tema actualmente encabeza la lista Global 200 de Billboard y además el cantautor ganó el premio Artista masculino latino favorito y Álbum latino favorito en los AMA por su álbum YHLQMDLG.

Aunque el cantante no se presentó a los premios por haberse contagiado con el COVID-19, entregó el premio a la artista femenina latina favorita de forma remoto virtual.

La publicista Sujeylee Solá dijo a The Associated Press que Bad Bunny no mostraba ningún síntoma importante hasta el lunes. No brindó más detalles y solo dijo que el músico no concederá ninguna entrevista por el momento.