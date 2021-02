La casa de 'Silence of the Lambs' se convierte en una cama y desayuno

PENNSYLVANIA ( NewsNation Now ) – Los fanáticos del thriller clásico “El silencio de los corderos” pronto podrán alojarse en una casa que aparece en la película.

Este año se cumplen 30 años desde el lanzamiento de “El silencio de los corderos”. Ahora, tendrán la oportunidad de alojarse en el bed and breakfast creado en la casa del asesino en serie de la película “Buffalo Bill”.

La casa de Perryopolis, Pensilvania, fue comprada por el director de arte teatral Chris Rowan, quien dice que planea convertir la casa en un “destino cinematográfico” completo con pernoctaciones y visitas guiadas.

“Después de meses y meses de arduo trabajo aprendiendo cómo abrir y construir correctamente un negocio desde cero, me enorgullece decir que Buffalo’s Bill’s House está abierto para las víctimas (¡quiero decir, el público!)”, Dijo Rowan on the Bed y el sitio web de Breakfast.