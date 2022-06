(KTLA) — “Ripley’s Believe It or Not!” ha negado las afirmaciones de que Kim Kardashian dañó el icónico vestido de “Feliz cumpleaños, señor presidente” de Marilyn Monroe en la Met Gala después de que se publicaran fotos en línea que supuestamente mostraban daños en el vestido multimillonario.

“La caminata de Kim Kardashian por las escaleras del Museo Metropolitano en la Met Gala de este año causó un gran revuelo, pero una cosa es que Ripley’s Believe It or Not! puede decir con confianza es que no causó daño al famoso vestido de ‘Feliz cumpleaños’ de Marilyn Monroe de 1962”, dijo el museo en un comunicado de prensa.

“Ripley’s Believe It or Not!” no es el primer dueño de este vestido. Fue adquirido en un evento de Julien’s Auctions en 2016 por 4.8 millones de dólares”, decía el comunicado de prensa. “Un informe escrito sobre el estado del vestido a principios de 2017 afirma que ‘varias costuras están tiradas y desgastadas. Esto no es sorprendente dado lo delicado que es el material. Hay arrugas en la espalda por los ganchos y los ojales, entre otros casos de daño’”.

Scott Fortner, propietario de una de las colecciones privadas más grandes del mundo de la estrella fallecida, afirmó que el vestido se dañó después de su aparición en el prestigioso evento.

“Tanto por mantener ‘la integridad del vestido y la preservación'”, escribió en Instagram. “Ripley’s Believe It or Not!, ¿valió la pena?”

Fortner publicó varias fotos desde diferentes ángulos e iluminación que muestran el vestido antes y después del Met Ball 2022. En una foto ampliada, muestra dónde faltan algunos de los cristales y cómo algunos “quedaron colgando de un hilo”. Llamó al daño “significativo”.

Las fotos fueron enviadas a Fortner por Chad Michael Christian Morrisette el 12 de junio, cuando vio el vestido exhibido en la ubicación de Ripley en Hollywood.

Cuando Kardashian se puso el icónico vestido para el Met Ball en mayo, Ripley emitió un comunicado que decía: “Con el aporte de conservacionistas de prendas, tasadores, archivistas y seguros, tanto Ripley como Kim sabían que podían hacer el evento único”. Ocurrió una oportunidad única. Acordando que la condición de la prenda era la máxima prioridad, se acordó que no se realizarían alteraciones en el vestido”.

En esta foto del 19 de mayo de 1962 proporcionada por la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, la actriz Marilyn Monroe usa el icónico vestido que usó mientras cantaba “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden. (Cecil Stoughton/Fotografías de la Casa Blanca, Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy vía AP)

La propietaria de Skims solo usó el vestido para la alfombra roja de la gala y luego se cambió inmediatamente a una réplica para el resto del evento. Ella es la única, además de Monroe, que alguna vez usó el conjunto. Recibió una reacción violenta no solo por usar la pieza de archivo, sino también por promocionar que perdió 16 libras en solo semanas para encajar en ella en primer lugar.

Monroe usó el conjunto multimillonario el 19 de mayo de 1962 para cantarle al entonces presidente John F. Kennedy una versión entrecortada de “Feliz cumpleaños” en la celebración de su cumpleaños en el Madison Square Garden.

Kim Kardashian no ha respondido a las denuncias sobre los daños.