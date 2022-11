TAMPA, Fla. (WFLA) – La voz de Batman, Kevin Conroy, en la caricatura clásica The Animated Series ha muerto. Amigos de Conroy y Warner Bros Discovery han confirmado la muerte. Conroy tenía 66 años.

Según su amiga y compañera actriz de doblaje Diane Pershing, Conroy murió el jueves después de estar enfermo. Pershing recordó a Conroy en una publicación de Facebook el viernes por la mañana, confirmando la triste noticia.

En una declaración dada a Batman-News.com, Warner Bros. Discovery también confirmó la muerte de Conroy, diciendo que el “amado actor” murió después de una breve batalla contra el cáncer.

La declaración de WBD dice en parte:

El actor Kevin Conroy, la voz más querida de Batman en la historia animada del personaje, murió este jueves a los 66 años tras una breve batalla contra el cáncer.

Destacado actor de teatro, cine y televisión, Conroy saltó a la fama sin precedentes como actor de doblaje como el personaje principal de la histórica Batman: The Animated Series (1992-1996). Establecería récords que nunca se romperán como la voz por excelencia de Batman, dando vida animada al superhéroe en casi 60 producciones diferentes, incluidas 15 películas, destacadas por el aclamado Batman: Mask of the Phantasm; 15 series animadas, con casi 400 episodios y más de 100 horas de televisión; así como dos docenas de videojuegos.

Declaración de Warner Bros. Discovery sobre el fallecimiento de Conroy