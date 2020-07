Kelly Preston, la actriz y esposa de John Travolta, ha fallecido a los 57 años

Actress Kelly Preston arrives at the Children Mending Hearts Style Sunday on Sunday, June 9, 2013 in Beverly Hills, Calif. (Photo by Dan Steinberg/Invision/AP)

LOS ÁNGELES (AP) – Kelly Preston, quien interpretó un papel dramático y cómico, desde actores como Tom Cruise en “Jerry Maguire” hasta Arnold Schwarzenegger en “Twins”, murió el domingo, dijo su esposo John Travolta. Ella tenía 57 años.

Travolta dijo en una publicación de Instagram que su esposa de 28 años murió después de una batalla de dos años con el cáncer de seno.

“Es con un corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de mama”, dijo Travolta. “Ella luchó una lucha valiente con el amor y el apoyo de muchos”.

La pareja tuvo tres hijos juntos.

“Sorprendida por esta triste noticia”, dijo Maria Shriver en Twitter . “Kelly era un alma amorosa y brillante, una actriz talentosa y una madre y esposa amorosas. Mi corazón se rompe por su familia que ya conocía tanta tristeza y dolor “.

Preston tuvo una larga carrera como actor en películas y televisión, protagonizando junto a Kevin Costner en la película de 1999 “For the Love of the Game”. En 2003, protagonizó “What a Girl wants” y como la madre en la adaptación de acción en vivo de “The Cat in the Hat”. Al año siguiente apareció en el video musical de “She Will Be Loved” de Maroon 5.

Russell Crowe tuiteó que conoció a Preston “creo que primero a fines del ’92”, y agregó: “En 1995 audicionamos juntos para Breaking Up, Salma Hayek consiguió ese concierto”. Crowe dijo que no había visto mucho a Preston, “pero cuando lo hice, ella siempre fue la misma joya de ojos brillantes”.

Ocasionalmente apareció en películas con su esposo, como lo hicieron en la bomba de taquilla “Battlefield Earth” en 2000.

Preston y Travolta se casaron en una ceremonia de medianoche en París en 1991, mientras la pareja esperaba a su primer hijo, Jett.

En enero de 2009, Jett Travolta, de 16 años, murió después de una incautación en la casa de vacaciones de la familia en las Bahamas. La muerte provocó un caso en la corte después de que un conductor de ambulancia y su abogado fueron acusados de tratar de extorsionar a los actores por $ 25 millones a cambio de no divulgar información confidencial sobre la muerte de su hijo.

Travolta testificó durante un juicio penal que terminó en un juicio nulo y estaba preparado para testificar por segunda vez, pero decidió dejar de seguir el caso y fue desestimado . Citó la severa tensión del proceso y la muerte de su hijo había causado a la familia.

Tanto Preston como Travolta volvieron a actuar, con el primer papel de Preston en la adaptación de Nicholas Sparks, “The Last Song”, protagonizada por Miley Cyrus y su futuro esposo, Liam Hemsworth.

Tuvieron otros dos hijos, su hija Ella Bleu en 2000 y su hijo Benjamin en 2010. Ella escribió en Instagram el domingo: “Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermoso y amoroso como tú. Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y que hace que cualquier persona a tu alrededor se sienta feliz al instante “.

Travolta y Preston se conocieron mientras filmaban “The Experts” de 1988.

La última vez que protagonizaron juntos fue la película de 2018 “Gotti”, con Travolta interpretando a John Gotti y Preston interpretando a la esposa del jefe del crimen, Victoria.

“El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados”, dijo Travolta en Instagram. “Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero tenga en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos “.

La muerte de Preston fue reportada por primera vez por la revista People.

