Kanye West critica a Harriet Tubman en su mitin político

NUEVA YORK (AP) - Las mordaces memorias de Mary L. Trump sobre su tío, el presidente Donald Trump, son casi un millón de vendedores solo en pedidos anticipados.

Simon & Schuster anunció el jueves que "Too Much and Never Enough" de Mary Trump había vendido un récord de la compañía de 950,000 copias en ediciones combinadas de impresión, digital y audio a partir de su fecha de venta, a principios de esta semana.