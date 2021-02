Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

Britney Spears and boyfriend Justin Timberlake arrive at the premiere of her movie “Crossroads” at the Mann Chinese Theatre in Hollywood, Ca., Feb. 11, 2002. (photo by Kevin Winter/Getty Images)

NUEVA YORK (AP) – En una extensa publicación en las redes sociales, Justin Timberlake dice que quiere disculparse con Britney Spears y Janet Jackson “porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fracasé”.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo ”, escribió el viernes.

La publicación de Timberlake en las redes sociales se produce una semana después del lanzamiento de “The New York Times Presents: Framing Britney”, el documental de FX y Hulu que analiza las circunstancias que llevaron a la tutela de Spears en 2008 y destaca el movimiento #FreeBritney de fans que quieren verla liberada y tener el control de su vida. El documental emitió una vieja entrevista en la que Timberlake habló sobre acostarse con su ex novia e indicó que la ridiculizó al contratar a un parecido para su video musical “Cry Me a River”.

Y hace solo tres años, cuando Timberlake regresaba al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 14 años después de que un mal funcionamiento del vestuario con Jackson causó una controversia nacional, la decisión provocó una reacción violenta de las mujeres, las minorías y otras personas que sintieron que Jackson se vio forzado injustamente a pagar mucho más precio que Timberlake.

Algunos argumentaron que Jackson, como mujer negra, fue víctima de un doble rasero racista y sexista y recibió un trato más duro que el que recibió Timberlake, como hombre blanco, y dijeron que se benefició del “privilegio del hombre blanco”.

“También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”, escribió. “La industria tiene fallas. Prepara a los hombres, especialmente a los blancos, para el éxito. Está diseñado de esta manera. Como hombre en una posición privilegiada, tengo que hablar sobre esto. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero beneficiarme nunca de que otros sean derribados nuevamente “.

El hashtag #FreeBritney ha tenido una fuerte tendencia en la última semana, con celebridades que respaldan a Spears, incluidas Paris Hilton, Miley Cyrus, Bette Midler y más.

Jackson también fue un tema de tendencia alrededor del Super Bowl 2018 y después, con los hashtags #JusticeforJanet y #JanetJacksonAppreciationDay en las redes sociales antes del tercer viaje récord de Timberlake al escenario en el Super Bowl.

“No he sido perfecto navegando por todo esto a lo largo de mi carrera. Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero responsabilizarme por mis propios errores en todo esto, así como ser parte de un mundo que eleva y apoya ”, escribió Timberlake. “Me preocupo profundamente por el bienestar de las personas que amo y he amado. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor “.