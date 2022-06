Justin Bieber anunció el viernes que cancelará el resto de su gira mundial después de que le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt.

En un video publicado en Instagram, el cantante de 28 años dijo que tiene parálisis facial completa en el lado derecho de la cara.

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá”, explicó.

El síndrome de Ramsay Hunt ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos, según Mayo Clinic . Puede causar erupciones cutáneas dolorosas, parálisis facial y pérdida de la audición en el oído afectado.

“Entonces, para aquellos que están frustrados por mis cancelaciones de los próximos shows, obviamente, físicamente, no soy capaz de hacerlo”, dijo. “Esto es bastante serio, como puedes ver. Desearía que este no fuera el caso. Pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad”.

Bieber dijo que está haciendo ejercicios faciales para ayudar a que su cara “vuelva a la normalidad”, pero no sabe cuánto tiempo llevará.

“Usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al 100% para poder hacer aquello para lo que nací”, dijo la cantante. “Va a estar bien. Y tengo esperanza y confío en Dios”.

Bieber canceló espectáculos en Washington DC y Toronto a principios de esta semana, y estaba programado para actuar en Nueva York la próxima semana y en Los Ángeles en julio.

Hace apenas unos meses, en marzo, su esposa Hailey Bieber fue hospitalizada debido a un pequeño coágulo de sangre en su cerebro. La modelo de 25 años dijo que había sufrido un mini derrame cerebral causado por un pequeño orificio en su corazón que permitió que un coágulo viajara a su cerebro.