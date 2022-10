LOS ÁNGELES (AP) — Judy Tenuta, una atrevida comediante que se autoproclamó descaradamente como la “Diosa del amor” y estuvo de gira con George Carlin mientras construía su carrera en la época dorada de la comedia en la década de 1980, murió el jueves. Tenía 72 años.

Tenuta murió el jueves por la tarde en su casa en Los Ángeles, rodeada de su familia, dijo el publicista Roger Neal a The Associated Press. La causa de la muerte fue cáncer de ovario.

“Era una artista muy divertida e increíble”, dijo Neal, y siempre fue un “momento feliz para estar cerca de ella”.

Tenuta afirmó que su fecha de nacimiento era el 7 de noviembre de 1965, pero nació en 1949, dijo Neal. “Ella era de la vieja escuela, por lo que nunca diría su edad real, pero ahora que se fue, podemos decir su edad real”, agregó.

Su rostro en forma de corazón, coronado por un cabello abultado con un toque de flor, transmitía una impresión de dulce inocencia que rápidamente se hizo añicos por su voz fuerte y grave y su humor ácido, incluidas las palabrotas. El acordeón que hizo parte de su acto fue “un instrumento de amor y sumisión”, como ella lo llamó cariñosamente.

Formó parte de una generación de artistas que impulsaron la popularidad de la comedia en vivo en clubes de todo el país, incluidos Comedy Store en Los Ángeles, Laff Stop en Houston y Caroline’s en la ciudad de Nueva York. Un campo típicamente dominado por hombres encontró espacio para mujeres, incluida Tenuta.

“Devastado al enterarme del fallecimiento de mi querida, querida amiga, la encantadora señorita Judy Tenuta. No puedo creer que se haya ido”, tuiteó Weird Al Yankovic , quien trabajó con ella en su serie de televisión de la década de 1990 y en un video musical de 2006. “La Tierra realmente ha perdido a una diosa”.

Michael McKean, de la fama de “Spinal Tap”, tuiteó : “Único en su clase. Maldición”.

Tenuta ganó atención nacional en 1987 con “On Location: Women of the Night”, un especial de HBO en el que protagonizó junto a Ellen DeGeneres, Paula Poundstone y Rita Rudner.

En el especial de televisión “American Comedy Awards” de 1988, Tenuta fue nombrada mejor intérprete femenina de un club de comedia junto al ganador masculino Jerry Seinfeld. Otros homenajeados ese año por su trabajo en el club o en la pantalla incluyeron a Robin Williams, Lily Tomlin y Bette Midler.

“Lo cambiaría en un minuto, si tan solo pudiera ser esposa y madre”, bromeó Tenuta, envuelta en lamé dorado y mascando chicle, quien aceptó su premio de manos de Carlin.

Era una invitada frecuente en programas de entrevistas y programas de juegos nocturnos y con el deportista de radio Howard Stern. Sus créditos de actuación y voz en off fueron eclécticos, incluidas apariciones en “The Weird Al Show” y “Space Ghost Coast to Coast”. Apareció en el escenario de “The Vagina Monologues” en Los Ángeles y Chicago.

Tenuta fue dos veces nominado al Grammy, obteniendo nominaciones consecutivas en 1995 y 1996 al mejor álbum de comedia de palabra hablada por “Attention Butt Pirates and Lesbetarians” e “In Goddess We Trust”.

Era partidaria de los derechos LGBTQ, participaba en festivales del orgullo y contaba con miembros de la comunidad queer como fanáticos entusiastas. En su sitio web, dijo que como ministra ordenada del judismo estaba “disponible para matrimonios entre personas del mismo sexo”.

Tenuta creció en el suburbio de Maywood en Chicago, asistiendo a escuelas católicas que incluían una a la que denominó “St. Detestable y Bondage”. Ella dijo que ella era la “pequeña flor aislada” (Petite Flower se convirtió en uno de sus apodos escénicos) en una familia católica que incluía a seis hermanos.

Después de graduarse de la universidad, trabajó en trabajos ocasionales que incluían envolver carne y hacer inventario en una tienda de vestimenta religiosa católica.

“Me despidieron porque me sorprendieron probándome las cosas”, dijo Tenuta en una entrevista de 1989 con The Associated Press. “Entonces entró el jefe, y supongo que se molestó un poco. Y yo dije: ‘Bueno, tengo que ver si se ven bien, cerdo’. Estoy tratando de hacer mejoras para estas chicas”.

Tenuta se unió a la compañía de comedia Second City de Chicago antes de comenzar su carrera en solitario. A pesar de su ropa extravagante y su extraña apariencia en el escenario, Tenuta dijo que la mayoría de la gente se dio cuenta de inmediato de su acto, que incluía la religión egocéntrica del “judismo”.

“En mi religión, soy el único que puede quejarse. Lo realmente bueno de mi religión es que puedes olvidarte de todos tus problemas y pensar en los míos por un rato”, le dijo a AP.