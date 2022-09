TAMPA, Fla. (WFLA) – La actriz y activista Jane Fonda anunció el viernes que le diagnosticaron linfoma no Hodgkin en una publicación en Instagram.

Fonda dijo que comenzó la quimioterapia para tratar el cáncer, pero no la detendrá.

“Estoy en quimioterapia durante 6 meses y estoy manejando bastante bien los tratamientos y, créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático”, escribió Fonda.

El linfoma no Hodgkin es un cáncer que se disemina a través del sistema linfático de “manera desordenada”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades . El cáncer se vuelve más común entre los pacientes mayores.

Según la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, la tasa de supervivencia general a cinco años para los adultos estadounidenses es del 73%.

A pesar de su diagnóstico, Fonda dijo que tiene suerte de tener los recursos para combatir la enfermedad de la mejor manera posible.

“Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto”, dijo. “Casi todas las familias en los Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien. También debemos hablar mucho más, no solo sobre curas sino sobre causas para que podamos eliminarlas”.

La actriz de 84 años también dijo que el diagnóstico le enseñó la importancia de la comunidad.

“De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos”, dijo. “Y el cáncer, junto con mi edad, casi 85 años, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”.