(NBC News) — James Corden está listo para despedirse de “The Late Late Show”.

Corden, el presentador del programa, confirmó que dejará el programa de CBS al final de la extensión de su contrato en la primavera de 2023.

“Ha sido, es una decisión realmente difícil irme porque estoy inmensamente orgulloso del programa. Estoy encantado de extenderlo” por un año, dijo Corden a Deadline el jueves. “Siempre pensé que lo haría durante cinco años y luego me iría y luego me quedé. Realmente he estado pensando en ello durante mucho tiempo, pensando si podría haber una aventura más”.

En 2014 se anunció que Corden reemplazaría a Craig Ferguson como presentador de “The Late Late Show”. Asumió oficialmente el cargo en 2015. En los últimos siete años, Corden ha creado segmentos virales y memorables como Carpool Karaoke , Spill Your Guts , Crosswalk Musical y Drop the Mic, que se convirtió en un programa de competencia de tres temporadas.

