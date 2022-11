TAMPA, Fla. (WFLA) – La cantante Irene Cara murió en su casa de Florida a la edad de 63 años, según su publicista.

La publicista Judith Moose anunció la muerte de Cara en nombre de su familia en la página de Twitter de la cantante.

“Esta es absolutamente la peor parte de ser publicista,” dijo Moose. “No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia.”

Habiendo trabajado como intérprete desde la infancia, Cara saltó a la fama en 1980 después de interpretar el papel de Coco Hernández en la película “Fame,” cantando tanto la canción principal como el exitoso sencillo “Out Here On My Own.” Según su página de IMBD, esta fue la primera vez que dos canciones originales de la misma película fueron nominadas en la misma categoría.

Después de “Fame,” Cara continuaría obteniendo papeles actorales en varias películas y programas de televisión, incluido “City Heat,” donde actuó junto a Clint Eastwood y Burt Reynolds en el papel de Ginny Lee.

También obtuvo reconocimiento nacional por cantar y escribir “Flashdance… What a Feeling” para la película “Flashdance,” que le valió un Premio de la Academia y un Globo de Oro a la mejor canción original y dos premios Grammy en 1984.

Su publicista dijo que Cara todavía estaba trabajando en varios proyectos antes de su muerte.

“Estábamos trabajando en proyectos increíbles que la habrían hecho a ella y a sus fanáticos increíblemente felices,” dijo Moose. “Su manager y yo terminaremos con ellos. Ella querría eso.”

En este momento, se desconoce la causa de la muerte. Moose dijo que la información se dará a conocer una vez que esté disponible.

Se están haciendo planes para servicios funerarios y un memorial para sus fanáticos en una fecha posterior.

“La familia de Irene ha solicitado privacidad mientras procesan su dolor,” dijo Moose. “Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas.”