Informes: la chica Bond y la estrella de 'That' 70s Show 'Tanya Roberts mueren a los 65 años

Tanya Roberts of the TV program “Charlie’s Angels” is pictured in 1980. (AP Photo)

(WJW) – La actriz Tanya Roberts, mejor conocida por interpretar a una chica Bond en “A View to a Kill” y a Midge Pinciotti en “That ’70s Show”, murió a los 65 años, según The Hollywood Reporter.

Mike Pingel le dijo a The Hollywood Reporter que Roberts se derrumbó mientras paseaba a sus perros en Nochebuena. Fue ingresada en un hospital en Los Ángeles, dijo su amiga y representante. Pingel dijo que su muerte no estaba relacionada con COVID-19 y dijo que no estaba enferma antes del colapso.

“Estoy devastado. Ella era brillante y hermosa y siento que me han quitado una luz. Decir que ella era un ángel estaría en la parte superior de la lista. Era la persona más dulce que jamás hubieras conocido y tenía un corazón enorme. Amaba a sus fans, y no creo que se diera cuenta de lo mucho que les hablaba ”, dijo Pingel a The Hollywood Reporter .

Un mensaje en una página de Facebook de Tanya Roberts vinculada desde su sitio web , tiene un mensaje firmado por Pingel.

Dice: “Lamento mucho tener que publicar esto. Sí, Tanya falleció hoy. Tengo el corazón partido.”

Roberts pasó de modelo y actriz comercial a estrella de cine en la película de terror de 1975 “Forced Entry”. Según IMDB , también tuvo papeles en “Racquet”, “The Beastmaster” y “Sheena: Queen of the Jungle”. Su papel más importante en el cine fue interpretar a Stacey Sutton en la película de Bond de 1985 “A View to a Kill” junto a Roger Moore.

También tuvo éxito en la televisión interpretando a Julie Rogers en la quinta y última temporada de “Los ángeles de Charlie” de ABC en 1980.

Apareció en más de 80 episodios de “That ’70s Show” como Midge Pinciotti, la madre tonta de Donna.

Su filmografía de IMDB mostró que apareció por última vez en televisión en 2005 en episodios de “Barbershop” y “Eve”.

Según TMZ, Roberts estuvo casado con Barry Roberts durante varios años antes de su muerte en 2006. La pareja no tuvo hijos. A Roberts le sobreviven su actual esposo, Lance, y su hermana, Barbara Chase, informó TMZ .