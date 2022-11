(The Hill) — El rapero y actor Ice Cube ha confirmado los informes de que se perdió un día de pago de $9 millones por negarse a vacunarse contra el virus COVID-19.

Durante una aparición en el podcast de Barstool Sports, “Million Dollaz Worth of Game”, Ice Cube, que estaba junto a los raperos E-40 y Too $hort, les dijo a los presentadores Gillie Da King y Wallo267 que lo sacaron de la comedia de Sony Pictures ” Oh Hell No” debido a su negativa a recibir una vacuna COVID-19.

Ice Cube, cuyo nombre real es O’Shea Jackson, confirmó un informe de Hollywood Reporter del año pasado de que dejó la película dirigida por Kitao Sakurai debido a su postura antivacunas, ya que los productores de películas exigieron que todos los miembros del elenco se vacunaran contra el virus. .

“Rechacé una película porque no quería que me dieran un pinchazo”, dijo Jackson a los presentadores en el episodio del lunes. “Rechacé $9 millones porque no quería recibir la vacuna. A la mie*** con ese pinchazo, y a la mie*** con todos ustedes por tratar de hacer que me la ponga. No sé qué siente Hollywood por mí en este momento”.

Jackson luego aclaró en el podcast que no rechazó el cheque de pago, pero dijo que los productores de la película lo detuvieron.

“Esos hijos de p*** no me lo dieron porque no recibiría la inyección. No lo rechacé. Simplemente no me lo darían”, agregó Jackson. “La vacuna del covid, el pinchazo… No lo necesitaba. No entendí esa mie*** en absoluto. Nada. Que se jo***. No necesitaba esa mie***”.

Jackson, conocido por ser un miembro original del legendario grupo de hip-hop NWA y una gran cantidad de películas que produjo y actuó a lo largo de los años, es una de las pocas celebridades y atletas en los últimos años en hacer pública su postura contra la vacuna, uniéndose al mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, al escolta de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, y a la estrella de “Black Panther: Wakanda Forever”, Letitia Wright.

Los casos de COVID-19 en los Estados Unidos han disminuido constantemente desde agosto, aunque muchos han expresado su preocupación por un posible aumento de casos durante el invierno.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 69 por ciento de los estadounidenses están completamente vacunados contra el virus.