'Hocus Pocus' regresa para el día de reunión virtual antes de Halloween

NUEVA YORK ( NewsNation Now ) – Se está preparando una reunión de “Hocus Pocus”, justo a tiempo para Halloween.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, las brujas originales de Sanderson en la película clásica de culto, organizarán una reunión virtual el 30 de octubre.

El “Hocus Pocus Hulaween Takeover” comenzará a las 8 pm ET con la presentadora Elvira, Mistress of the Dark, dijo Midler en su anuncio en Instagram .

Meryl Streep, Glenn Close, Billy Crystal, Jamie Lee Curtis, Jennifer Hudson, Kenan Thompson, George Lopez y John Stamos son solo algunas de las muchas celebridades que participan en el evento.

La reunión es parte de la recaudación de fondos anual de Midler para el Proyecto de Restauración de Nueva York, que se dedica a mejorar la infraestructura y la vegetación de la ciudad de Nueva York. Midler fundó la organización en 1995.

Los boletos para la exhibición única cuestan $ 10.

Para obtener más información sobre cómo unirse a la diversión virtual de Halloween, visite el sitio web del Proyecto de Restauración de Nueva York .