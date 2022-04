(NEXSTAR) — “¡Aquí está Johnny!”

Por solo unos días más, los fanáticos del terror y los coleccionistas pueden hacer sus ofertas para tener la oportunidad de poseer una parte de la historia de Hollywood: un hacha de utilería que el ganador del Oscar Jack Nicholson empuñó durante la filmación del clásico de terror de la década de 1980 “El resplandor” o “The Shining” en inglés.

Viene con un precio alto: las ofertas mínimas son de $50,000.

Gotta Have Rock and Roll Auctions, que vende recuerdos de cultura pop y deportes, estima que el accesorio, que se cree que está hecho de espuma, finalmente se venderá por entre $60,000 y $90,000. Hasta el viernes por la tarde, había al menos tres ofertas por el artículo.

El hacha es una de las varias que Nicholson usó durante el rodaje de la película de terror de Stanley Kubrick. La escena más famosa de la película presenta a Nicholson cortando en pedazos la puerta de un baño para llegar a su esposa (interpretada por Shelley Duval), a quien está tratando de matar.

Si el hacha es demasiado cara, la casa de subastas tiene otro accesorio “Shining” en juego. Un cuchillo usado en la pantalla de la película está firmado e inscrito como “REDRUM” por el actor Danny Lloyd, quien interpretó a Danny, el hijo del personaje de Nicholson, Jack Torrance. La oferta mínima es de $1,000 y se espera que se venda entre $2,000 y $3,000, dice Gotta Have Rock and Roll.

Otras dos hachas de la película de Stanley Kubrick han obtenido grandes precios de subasta. Un hacha de espuma diferente se vendió por $57,600, mientras que un hacha de madera se vendió por $211,000, informa Forbes.

“The Shining”, basada en la novela de Stephen King de 1977, se estrenó en mayo de 1980 y se convirtió en lo que se considera una obra maestra del género de terror. Recientemente fue nombrada No. 2 en la lista de Time Out de Las 100 mejores películas de terror, justo entre “The Texas Chainsaw Massacre” (1974) y “The Exorcist” (1973).

Una persona que ha odiado la película es el propio King, quien la encontró emocionalmente fría y demasiado diferente de su libro.

“Ciertamente es hermoso de ver: hermosos decorados, todas esas tomas de Steadicam”, dijo King a The Paris Review en 2006. “Solía llamarlo un Cadillac sin motor. No puedes hacer nada con él excepto admirarlo”. como escultura. Le has quitado su propósito principal, que es contar una historia”.

En 2019 se estrenó una película secuela, “Doctor Sleep” (basada en la novela de King del mismo nombre), que presenta gran parte de la iconografía de la película original, incluida la puerta que Nicholson corta con el hacha. King amaba tanto a “Doctor Sueño” que dijo que incluso calentó sus sentimientos hacia su predecesor.

Las ofertas tanto por el hacha como por el cuchillo terminan la próxima semana.