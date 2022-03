This Oct. 28, 2019 photo shows Michael Stipe and Mike Mills, from R.E.M. posing for a portrait in New York. The Neptunes, the innovative production-songwriting duo of Pharrell Williams and Chad Hugo, are nominated for the prestigious Songwriters Hall of Fame 2020 class. Joining them as nominees are Outkast, R.E.M., Mariah Carey, Patti Smith, Journey, Vince Gill, Gloria Estefan, the Isley Brothers, the Eurythmics, Mike Love, David Gates and Steve Miller. (Photo by Matt Licari/Invision/AP)

HUDDERSFIELD, Reino Unido ( StudyFinds.org ) – Por mucho que a todos nos encantaría estar sonriendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ciertos días solo requieren una canción triste y algo de autorreflexión. La música, como cualquier otro arte, es mucho mejor cuando presenta una emoción genuina, y ninguna emoción es más identificable universalmente que la tristeza. Entonces, ¿cuál es la canción más triste de todos los tiempos? Según una encuesta reciente de 2000 adultos, la canción de REM de 1992 ” Everybody Hurts” ocupa el primer lugar, seguida de “Nothing Compares 2 U” de Sinead O’Connor y ” Tears in Heaven” de Eric Clapton.

Completando las cinco canciones más tristes de todos los tiempos tenemos “ I Will Always Love You” de Whitney Houston y “ Yesterday” de The Beatles.

Curiosamente, poco menos de la mitad de los encuestados cree que una canción puede tener un gran impacto en su estado de ánimo (48%). En consecuencia, el 36 por ciento opta por una canción triste cuando se siente nostálgico , mientras que otro 24 por ciento no puede evitar tocar sus canciones sombrías favoritas después de una ruptura . Sin embargo, un poco de melancolía también puede ayudarnos a pasar página. Un poco menos de la mitad de los encuestados también admite que una canción triste puede alegrarles el día.

“La música tiene la poderosa capacidad de llevarnos atrás en el tiempo”

Hablando de felicidad, los encuestados enumeraron ” Don’t Stop Me Now” de Queen, “ Dancing Queen” de ABBA y ” Walking on Sunshine” de Katrina and The Waves como algunas de las canciones más felices que existen. Si lo que necesita es motivación, “ Eye of the Tiger ” de Survivor, “ I Will Survive” de Gloria Gaynor y “ I’m Still Standing” de Elton John fueron nombradas las canciones más motivadoras de la historia.

¿Busca descansar y relajarse después de un largo día? “ What a Wonderful World” de Louis Armstrong y “ Let It Be” de The Beatles fueron catalogadas como las canciones más relajantes por los encuestados.

Esta encuesta fue elaborada por la marca de cuidado del oído Earex en colaboración con Robert Till, profesor de música en la Universidad de Huddersfield y presidente de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular.

“Lo que es interesante es que muchas de las mejores opciones en esta encuesta no se trataban simplemente de su popularidad general, algunas de las canciones tristes más mencionadas tienen muchas menos reproducciones en las plataformas de transmisión que otras, lo que indica que realmente hay algo especial en estas canciones en particular. Como era de esperar, la edad de las personas afectó sus elecciones, con audiencias más jóvenes votando por Adele en lugar de REM, pero lo que es revelador para la canción más triste es el rango de edad más joven seleccionado de The Beatles, Yesterday. Quizás esto refleje la película reciente del mismo título y la importancia de las películas y los videos para brindar contexto a las canciones”, explica el Prof. Till.

“La música tiene la poderosa capacidad de llevarnos atrás en el tiempo , donde asociamos canciones particulares con momentos especiales de nuestras vidas, o recuerdos de períodos particulares”, continúa. “Recordando cuán importante es la música a lo largo de nuestras vidas, este estudio es un recordatorio oportuno para cuidar nuestros oídos y nuestra audición mientras somos jóvenes y durante toda nuestra vida, para que cuando seamos mayores podamos seguir disfrutando de la parte importante de la música. juega en nuestras vidas”.

Necesitamos buena musica

También se preguntó a los participantes qué constituye una gran canción en general, y tres componentes principales surgieron una y otra vez: un buen ritmo, una melodía memorable y la capacidad de evocar una reacción emocional legítima. Otro 19 por ciento dijo que una buena canción debe ser identificable.

Cuando se les preguntó por qué la música es importante , la principal explicación que dieron los encuestados fue que puede “hacer sonreír”. Mientras tanto, otro 54 por ciento valora la música porque les da un empujón cuando más lo necesitan, y otro 30 por ciento disfruta compartir música con otras personas. Más de una cuarta parte (26 %) suele escuchar música alegre con amigos y el 25 % no puede ir al gimnasio sin sus auriculares.

En promedio, la encuesta encuentra que los adultos escuchan alrededor de 25 canciones por día. Los lugares más comunes para escuchar música incluyen el hogar, el automóvil y el trabajo. Otro 20 por ciento siempre tiene algo de música mientras salen a caminar.

Muchas personas, sin embargo, simplemente no pueden resistir la tentación de subir el volumen. Un 29 por ciento completo dice que ponen sus canciones a todo volumen en la mayoría de los escenarios. De hecho, el 48 por ciento dice que escucha música a un volumen tan alto que eventualmente puede afectar su audición .

Como era de esperar, el 80 por ciento de los encuestados dicen que estarían absolutamente devastados si nunca se les permitiera volver a escuchar música .

Aquí están las 30 canciones más tristes de la historia:

REM – Todo el mundo duele Sinead O’Connor – Nada se compara 2U Eric Clapton – Lágrimas en el cielo Whitney Houston – Siempre te amaré Los Beatles – Ayer Adele – Alguien Como Tú Celine Dion – Mi corazón continuará Roy Orbison – Llorando Eric Carmen – Todo por mí mismo Robbie Williams-Ángeles Bill Withers – No hay sol James Blunt – Adiós mi amor Toni Braxton – Un-Break My Heart Eva Cassidy – Pájaro cantor Coldplay – Fix You U2 – ¨ Contigo o sin ti ¨ Los Beatles – El largo y sinuoso camino Al Green – ¿Cómo puedes reparar un corazón roto? Sam Smith – Quédate conmigo Amy Winehouse – De vuelta al negro Carole King – Es demasiado tarde Lewis Capaldi – Alguien a quien amabas John Lennon – El tipo celoso Simon & Garfunkel – El boxeador Gary Jules – Mundo loco Adele – Fácil conmigo Boyz II Men – Fin del camino Neil Young – Solo el amor puede romper tu corazón Pasajero – Déjala ir The Fray – Cómo salvar una vida

La encuesta se realizó a través de OnePoll .