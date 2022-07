TAMPA, Fla. (WFLA / Tampa Hoy) — El actor Andrés García fue hospitalizado después de que él mismo compartió el martes, a través de su canal de YouTube, que había sufrido una aparatosa caída que le ocasionó una herida en la frente.

En el video titulado “Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano” se puede ver al actor muy débil y confundido.

La siguiente descripción acompaña al video:

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

La noticia de la hospitalización del actor octogenario la dio a conocer el actor y empresario Roberto Palazuelos en una entrevista con el programa Hoy de la cadena Televisa. “Fijate que no he podido hablar con él. Me enteré de que acaba de entrar al hospital”, dijo Palazuelos.

La noticia le llegó a Palazuelos del hijo de García, Leonardo. “No tengo idea. Recibí una llamada de Leonardo hace rato y ahorita voy a ver qué está pasando”, concluyó el actor.

Andrés García, nacido y criado en la República Dominicana, ha tenido una carrera muy exitosa en México, hacia donde emigró y se popularizó en las décadas de los 60’s y 70’s.