'Era hora de decir adiós': Chrissy Teigen escribe sobre la pérdida del embarazo y el dolor público

Chrissy Teigen arrives for the 62nd Annual Grammy Awards on January 26, 2020. (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

(WJW) – Después de permanecer casi callada desde que anunció la pérdida de su bebé Jack, la modelo Chrissy Teigen escribió un ensayo desgarrador que detalla sus experiencias recientes.

“Escribí esto porque sabía que tenía que decir algo antes de poder seguir adelante y volver a la vida, así que realmente les agradezco por permitirme hacerlo”, dijo Teigen en el blog. “Jack siempre será amado, se les explicará a nuestros hijos que existe en el viento y los árboles y las mariposas que ven”.

Teigen anunció por primera vez el 1 de octubre que ella y su esposo músico, John Legend , perdieron al bebé que estaban esperando , y en el nuevo ensayo, Tiegen entró en más detalles sobre su dolor.

Teigen dijo que los médicos le habían diagnosticado un desprendimiento parcial de la placenta y que tuvo que dar a luz a su hijo temprano porque no estaba recibiendo suficientes nutrientes.

“Después de un par de noches en el hospital, mi médico me dijo exactamente lo que sabía que vendría: era el momento de despedirme”, dijo Teigen. “Él simplemente no sobreviviría a esto, y si continúa, yo tampoco”.

“Me siento mal por haberlos hecho sentir mal a todos. Siempre lo haré ”, dijo.

Teigen estaba increíblemente agradecido con todos los que se acercaron con notas de apoyo y preocupación.

“Muchas gracias a cada una de las personas que nos han tenido en sus pensamientos o han llegado tan lejos como para enviarnos su amor e historias”, dijo Teigen. “Somos increíblemente afortunados”.

Pero criticó a quienes tenían cosas desagradables que decir sobre cómo ella y su esposo compartieron su viaje en las redes sociales.

“No puedo expresar lo poco que me importa que odies las fotos. Qué poco me importa que sea algo que no hubieras hecho ”, dijo. “Lo viví, elegí hacerlo, y más que nada, estas fotos no son para nadie más que para las personas que han vivido esto o tienen la curiosidad de preguntarse cómo es algo así. Estas fotos son solo para las personas que las necesitan. Los pensamientos de los demás no me importan “.

