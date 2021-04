Encuesta: Más tejanos apoyarían a Matthew McConaughey para gobernador sobre el actual

(Photo by Rich Fury/Invision/AP)

AUSTIN (KXAN) – El tejano ganador del Oscar Matthew McConaughey podría darle al gobernador en funciones Greg Abbott una carrera de proporciones cinematográficas en las elecciones de 2022.

Eso es según una encuesta publicada recientemente por The Dallas Morning News y la Universidad de Texas Tyler, que encuestó a 1.126 votantes adultos registrados, un grupo compuesto por 30% demócratas, 37% republicanos y 33% que no se identifican como ninguno.

Los resultados mostraron que el 45% de los votantes apoyarían a McConaughey sobre Abbott si el actor decidiera postularse para gobernador. El treinta y tres por ciento dijo que apoyaría a Abbott sobre McConaughey y el 22% dijo que votaría por otra persona.

McConaughey se burló de una carrera política en su estado natal durante varios meses, pero hasta ahora no se ha comprometido oficialmente.

En marzo, el hombre de 51 años le dijo a CNBC que no estaba bromeando en absoluto.

“No estoy bromeando con la idea, en realidad estoy mirando la idea y considerándola seriamente”, dijo McConaughey a Carl Quintanilla de CNBC . “Tengo un nuevo capítulo para mí, personalmente en mi vida. Creo que tiene una especie de papel de liderazgo. No sé cuál es ese papel. No conozco mi categoría. Hemos estado hablando sobre el ‘por qué’ del liderazgo e incluso, diría, necesitamos más buenos líderes “.

McConaughey, que publicó su primer libro “Greenlights”, a fines del año pasado, se describió a sí mismo como “agresivamente centrista” y con frecuencia llama a la unidad durante un clima político cada vez más polarizado.

“Hemos llegado a un punto en el que, ‘Expresas tu opinión y se opone a la mía. Mi reacción instintiva, nuestra reacción instintiva, es ‘ Oh, debes estar diciendo eso excluyendo la mía ‘ … Si digo que soy un creyente, alguien dirá ‘Oh, no debes creer en la ciencia’. Bueno, no dije eso, soy un creyente y creo en la ciencia … pueden existir dos opiniones diferentes al mismo tiempo “, dijo en marzo.

Pero no parece que las ideas centristas ayudarían a McConaughey en una carrera por gobernador de Texas.

Solo el 25% de los demócratas encuestados dijeron que apoyarían a un candidato centrista y aún menos republicanos (20%) dijeron que lo harían.

A pesar de la favorabilidad de McConaughey, el republicano Abbott, quien se desempeñó como gobernador desde 2015, siguió siendo relativamente popular entre los encuestados, con un 21% de aprobación de su desempeño y un 29% de aprobación, mientras que el 16% desaprobó su desempeño y el 20% lo desaprobó fuertemente.

Siempre presente en cualquier discusión sobre una celebridad que se postula para un cargo político está la cuestión de si debería hacerlo .

A raíz de la elección de Donald Trump como presidente, la idea de las celebridades en la política, aunque no es nueva, parece haberse vuelto más aceptable para los estadounidenses. Una encuesta realizada en abril por la plataforma de investigación de consumidores Piplsay encontró que el 63% de los encuestados dijeron que creen que las estrellas de Hollywood pueden ser buenos políticos con la actitud y el personal adecuados.

Cincuenta y ocho por ciento de los encuestados dijeron que les gustaría que McConaughey se postulara para gobernador y / o Dwayne “The Rock” Johnson se postulara para presidente . Johnson, exluchador profesional y ahora uno de los actores mejor pagados de Hollywood, se ha burlado de una carrera por la Casa Blanca en los últimos meses.

La estrella de la franquicia “Jumanji” y “Fast and Furious” le dijo recientemente al TODAY Show: “Tengo ese objetivo de unir a nuestro país y también siento que si esto es lo que la gente quiere, lo haré”.