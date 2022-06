DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los Emiratos Árabes Unidos prohibieron el lunes que se muestre en los cines la próxima película animada de Pixar “Lightyear” luego de que incluyera un beso entre dos personajes lesbianas.

La decisión de los Emiratos Árabes Unidos se produce cuando, según los informes, Malasia también prohibirá la película, lo que aumenta la posibilidad de que otras naciones de mayoría musulmana puedan hacer lo mismo en una de las películas animadas más importantes del año de Disney a medida que la industria cinematográfica sale de las profundidades de la pandemia de coronavirus.

Los Emiratos, hogar de Abu Dhabi y Dubai, anunciaron a través de su Oficina de Regulación de Medios del Ministerio de Juventud y Cultura del país que la película no se estrenará en el país este jueves.

ARCHIVO – Esta imagen proporcionada por Disney/Pixar muestra al personaje Buzz Lightyear, con la voz de Chris Evans, en una escena de la película animada “Lightyear”, que se estrena el 17 de junio. (Disney/Pixar vía AP, Archivo)

La película “no tiene licencia para proyección pública en todos los cines de los Emiratos Árabes Unidos, debido a su violación de los estándares de contenido de medios del país”, dijo la oficina en un tuit. “La oficina confirma que todas las películas proyectadas en los cines de todo el país están sujetas a seguimiento y evaluación antes de la fecha de exhibición al público, para garantizar la seguridad del contenido circulado de acuerdo con la clasificación de edad adecuada”.

La oficina no dio más detalles sobre el tuit y no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press. El tuit incluía una imagen del póster de la película, con la imagen de perfil de su personaje principal, Buzz Lightyear, con un símbolo de “no” encima en rojo.

Los cines de los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques en la Península Arábiga, ya habían anunciado los horarios de la película. Pero durante el fin de semana, una campaña en las redes sociales con el hashtag árabe “Prohibición de mostrar Lightyear en los Emiratos” llamó la atención de los emiratíes conservadores. Describieron mostrar a una pareja de lesbianas en la pantalla como algo contrario a su cultura y religión.

Esta imagen difundida por Disney/Pixar muestra al personaje Buzz Lightyear, con la voz de Chris Evans, en una escena de la película animada “Lightyear”, que se estrenará el 17 de junio. (Disney/Pixar vía AP)

La película, con el actor Chris Evans dando voz a la inspiración para la figura de acción de Buzz Lightyear de las películas de “Toy Story”, incluye un personaje femenino con la voz de la actriz Uzo Aduba besando a su pareja femenina.

Los Emiratos Árabes Unidos, muchos otros países en el Medio Oriente más amplio, es una nación liderada por musulmanes que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. El Departamento de Estado de EE. UU. advierte que la ley islámica o sharia en los Emiratos Árabes Unidos puede incluir la pena de muerte por conducta homosexual, mientras que Dubai puede imponer una sentencia de prisión de 10 años y Abu Dhabi permite hasta 14 años.

Sin embargo, tales procesamientos rara vez se informan y las personas LGBTQ viven en la ciudad-estado de Dubai, repleta de rascacielos, hogar del transportista de larga distancia Emirates.

Se espera que “Lightyear” de $200 millones sea un gran atractivo para Disney, y los analistas estiman que podría recaudar más de $100 millones en su primer fin de semana.

ARCHIVO – Esta imagen proporcionada por Disney/Pixar muestra al personaje Buzz Lightyear, con la voz de Chris Evans, a la izquierda, y Alisha Hawthorne, con la voz de Uzo Aduba, en una escena de la película animada “Lightyear”, que se estrena el 17 de junio. (Disney/Pixar vía AP, archivo)

Los estudios han permitido a los censores cortar películas en distribución global para contenido en el pasado, incluso en el mercado de Medio Oriente. Recientemente, Disney se enfrentó a protestas de activistas y su propio personal por lo que describieron como la respuesta lenta del director ejecutivo Bob Chapek al criticar públicamente la legislación de Florida que los opositores denominaron el proyecto de ley “No digas gay”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó a fines de marzo el proyecto de ley que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado.

El momento se eliminó anteriormente de la película, pero se restableció después de que los empleados de Pixar protestaron por la respuesta de Disney al proyecto de ley de Florida.

La película también puede estar prohibida en Malasia. The Star, el principal periódico en inglés del país, citó a una fuente no gubernamental anónima que dijo que Lightyear no se proyectará en los cines de Malasia. No se dieron razones. Un periódico en el reino insular de Bahrein en el Golfo Pérsico también especuló que la película no se mostraría allí.

Esta imagen difundida por Disney/Pixar muestra al personaje Buzz Lightyear, con la voz de Chris Evans, y Sox, con la voz de Peter Sohn, en una escena de la película animada “Lightyear”, que se estrena el 17 de junio. (Disney/Pixar vía AP)

Los funcionarios de la Junta de Censura Cinematográfica de Malasia y el Ministerio del Interior, así como The Walt Disney Co., no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Los periodistas de Associated Press Malak Harb en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Eileen Ng en Kuala Lumpur, Malasia, contribuyeron a este despacho.