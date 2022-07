Norman Lear ha alcanzado un hito importante.

El icónico escritor y productor de televisión cumplió 100 años el miércoles. Un día antes del gran día, recurrió a las redes sociales para prepararse para la ocasión especial con un mensaje de video grabado por su hija, Kate, a través de su teléfono celular.

“Quiero decir, Dios mío, el milagro de estar vivo con todo lo que está disponible para nosotros y cumplir 100 años mañana”, se rió. “Sí, me escuchas, mañana cumplo 100 años. Eso es tan creíble para mí como que hoy tengo 99”.

Lear es el cerebro detrás de las populares comedias de situación de la década de 1970 “All in the Family”, “Maude”, “Sanford and Son”, “The Jeffersons”, “Good Times” y “One Day at a Time”.

“He estado haciendo espacios para el desayuno y, supongo, mi espacio para el desayuno en este momento es el momento en que cada persona que me ve ahora, algunos me ven dentro de los meses de haber dicho esto. Es probable que algunos vean esto años después de que yo he dicho esto”, bromeó. “Pero, cada vez que todos ustedes lo estén viendo, ese será el momento en que lo estén viendo. Ya que este es el momento en que lo estoy diciendo”.

El cinco veces ganador del premio Emmy continuó explicando algunas de sus lecciones de vida.

“Lo que eso significa para mí es: vivir el momento. El momento entre el pasado y el presente o el presente y el pasado”, continuó. “La hamaca en el medio entre después y siguiente. El momento. Atesóralo. Úsalo. Vive, amor”.

Las reflexiones de cumpleaños de Lear continuaron con un artículo de opinión para The New York Times sobre su personaje ficticio Archie Bunker en relación con el expresidente Donald Trump.

“Si Archie hubiera existido 50 años después, probablemente habría visto Fox News. Probablemente habría sido un votante de Trump”, escribió Lear. “Pero creo que la vista de la bandera estadounidense utilizada para atacar a la Policía del Capitolio lo habría enfermado”.

“Espero que la resolución mostrada por los Representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger, y su compromiso de exponer la verdad, hayan ganado su respeto”, continuó.

La leyenda de Hollywood no es ajena a sacar a la luz temas pesados. Utilizó “All in the Family” para discutir el racismo, el feminismo, la homosexualidad y más.

Lear celebra su cumpleaños con grandes honores a su nombre.

En 1984, Lear fue uno de los primeros productores de televisión en ser incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión.

En 2017, Lear fue uno de los ganadores de los Kennedy Center Honors.

Este otoño, ABC mantendrá las celebraciones del centenario con el especial “Norman Lear: 100 años de música y risas”. Se emitirá el 22 de septiembre.