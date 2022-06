Tampa, Fla. (WFLA) — Tim Sale, el legendario dibujante de cómics, que estuvo detrás de obras como “Batman: The Long Halloween” y “Spider-Man: Blue”, falleció el jueves a sus 66 años, según una publicación en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, el director creativo de DC Comics, Jim Lee, informó el lunes en su cuenta de Twitter que Sale había sido hospitalizado con graves problemas de salud.

Sale falleció con sus seres queridos a su lado.

La noticia del fallecimiento dice lo siguiente:

“Es con una gran tristeza que debo anunciar que Tim Sale falleció hoy. Falleció con el amor de su vida a su lado y los ama mucho a todos ustedes. Compartan fotos e historias en esta publicación, ya que esperamos compartirlas con la comunidad”.

HEROES — “Parasite” Episodio 18 — Emitido el 4/3/07 — En la foto: Pinturas de Tim Sale (Foto de Justin Lubin/NBCU Photo Bank/NBCUniversal vía Getty Images vía Getty Images)

Sale trabajó tanto para Marvel Comics como para DC Comics durante su carrera, así como para editoriales independientes. Dentro de sus obras, las colaboraciones con el escritor Jeph Loeb fueron las que tuvieron el mayor impacto. Ambos trabajaron juntos en historias como “Batman: The Long Halloween”, “Superman for All Seasons”, “Catwoman: When In Rome”, “Batman Dark Victory”, “Spider-Man: Blue”, “Hulk: Grey, “Daredevil: Yellow” y “Capitán América: White”, entre otros.

En particular, “The Long Halloween” es ampliamente considerada como una de las mejores historias de “Batman” jamás contadas en cualquier medio, con el cómic sirviendo como inspiración para “The Batman” del director Matt Reeves.

HEROES — En la foto: (de izquierda a derecha) Tim Sale y Jack Coleman durante la “Fiesta de cierre de la temporada 1” de Heroes celebrada en el Cabana Club, Hollywood, California, el 17 de abril de 2007 (Foto de Chris Haston/NBCU Photo Bank/NBCUniversal vía Getty Images)

Además de su trabajo en los cómics, Sale también trabajó, de nuevo junto a Loeb, en la serie de televisión de NBC “Heroes”. En 2021, Loeb y Sale colaboraron una vez más para regresar al mundo de Gotham City con “Batman: The Long Halloween Special”, que sirve como continuación de la historia original.