TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Un videoclip combinado con un reportaje documental, en una pieza que dura 22 minutos y 53 segundos, es el nuevo video de Bad Bunny de “El Apagón” que se estrenó el viernes. El tema se desprende de su disco más reciente “Un Verano sin Ti”.

La canción rinde un homenaje, al estilo muy único de Bad Bunny, a leyendas modernas de la historia de Puerto Rico. Pero también retrata de manera muy abierta y cruda la realidad que se vive dentro de la isla del encanto.

“El Apagón“, una mezcla de bomba, salsa y ritmos urbanos, es interrumpida abruptamente por la voz de la periodista independiente Bianca Graulau narrando cómo los apagones han dejado a miles de puertorriqueños sin luz. Desde la explosión en la planta sur que “dejó a todo Puerto Rico a oscuras en abril” hasta el apagón en agosto en el Hospital Universitario de Adultos en Río Piedras que duró “casi 20 horas”.

El inconsistente servicio eléctrico no es el único problema retratado en la canción. También se retrata el problema con la tierra y la lucha ambiental, cuando en el coro se escuchan los versos diciendo: ““Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí; que se vayan ellos, los que me pertenece a mí se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo”.

La crisis en Puerta de Tierra, entrada de acceso al Viejo San Juan, también quedó plasmada en un reportaje de la periodista Graulau, con diferentes entrevistas que cuentan las historias de muchos residentes de dicho barrio.

“En las últimas dos décadas, el gobierno de Puerto Rico ha eliminado unas mil unidades de vivienda pública para familias de bajos recursos”, relata Graulau.

Además, también se describe de manera muy puntual el acceso público a las costas de la isla y cómo se ha visto afectado a lo largo de los años, especialmente, cuando la tierra pasa a manos privadas.

Al final del video, se lee que varios líderes políticos y empresarios puertorriqueños, incluido en la lista el gobernador Pedro Pierluisi, “no respondieron, no estuvieron disponibles o declinaron una solicitud de entrevista para este reportaje”.

Bad Bunny ha utilizado “El Apagón” como un himno que describe el sufrimiento de miles de familias dentro de Puerto Rico que luchan con el encarecimiento del estilo de vida, pero disminución de la calidad del mismo.