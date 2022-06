(NBC News) — El abogado de Amber Heard dijo que las conversaciones y publicaciones “desequilibradas” en las redes sociales sobre el juicio por difamación de Johnny Depp “influyeron” en el veredicto y convirtieron la sala del tribunal en un “zoológico”.

Elaine Bredehoft habló en el programa “TODAY” de NBC el jueves, un día después de que Depp ganara su demanda contra Heard, su ex esposa, en el caso de alto perfil.

Bredehoft dijo que cree que los miembros del jurado no pudieron escapar del intenso frenesí de las redes sociales en torno al juicio.

“¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio debido a la conferencia judicial. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.

