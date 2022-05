LOS ÁNGELES (AP) — Las fotos ofrecen una mirada poco común al interior de los cinco antiguos penthouses del actor Johnny Depp en Los Ángeles.

Depp se ha visto envuelto en una batalla judicial en curso con su ex esposa, la actriz Amber Heard . El 11 de abril, los dos volvieron a ser el centro de atención en un juicio por difamación. El juicio se centra en la acusación de Depp de que Heard lo difamó en un artículo de opinión de 2018 en The Washington Post . El artículo de opinión no nombra a Depp, pero alude a su conflicto público: “Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan”.

Las unidades penthouse de Depp no están actualmente en el mercado. Top Ten Real Estate Deals informa que Depp los vendió por cerca de 10,9 millones de dólares en 2017.

El edificio Los Ángeles Eastern Columbia , que alberga las cinco unidades penthouse una al lado de la otra, fue construido en 1930. La estructura de 13 pisos fue diseñada por el arquitecto Claud Beelman. Inicialmente, se construyó para ser la sede de Eastern Outfitting Company y Columbia Outfitting Company. Top Ten Real Estate Deals dice que el edificio está “considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura Art Deco de la ciudad que aún se mantiene en pie”. El edificio fue remodelado en 2007, poco antes de que Depp comenzara a adquirir las unidades individuales.

En total, las unidades abarcan alrededor de 11,500 pies cuadrados, incluidas cuatro unidades de dos habitaciones y una unidad de una habitación.

Las cinco unidades nunca se fusionaron, pero las trató como si fueran parte de un todo más grande, según Top Ten Real Estate Deals.