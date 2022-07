TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Verzuz presentó el domingo su primera batalla latina de productores musicales con dos invitados, referentes del género urbano: DJ Nelson y Luny Tunes.

La plataforma de webcasts Verzuz, que ha hecho posibles “enfrentamientos” musicales épicos de estrellas como Alicia Keys vs John Legend, Nelly vs Ludacris o DMX vs Snoop Dogg, tuvo su primera batalla entre dos de los productores más reconocidos y mejor cotizados del género urbano en español de las últimas décadas.

Mezclando en vivo desde MLB’s All-Star House, DJ Nelson y Luny Tunes tocaron consecutivamente más de 40 clásicos del reggaetón, por más de una hora, a una multitud íntima en persona y a más de 5,000 fanáticos virtuales a través de redes sociales y Verzuztv.com.

“La gente piensa que Nelson y yo somos enemigos, pero eso sucedió hace mucho tiempo”, dijo Luny Tunes durante el evento de una hora, reportó la revista Billboard el lunes. “Nelson merece estar donde está hoy y yo estoy donde estoy gracias a él”.

Luny abrió la batalla con “Baila Morena” de Héctor y Tito. Nelson respondió rápidamente con “Pégate” de Héctor y Tito. Luego, Luny continuó con “Métele con Candela” de Daddy Yankee, y Nelson con “Yo Voy a Llegar” de Zion y Lennox.

“Todos estos éxitos fueron creados en Flow Music. Tenemos una gran historia”, dijo Nelson después de que Luny tocara “Ven Báilalo” de Angel y Khriz, y Nelson hiciera girar “Vengo Acabando”, su colaboración con Alberto Stylee.

Los productores se enfrentaron en 22 rounds que incluyeron éxitos de reggaetón como “Wasa Wasa” (Luny) de Tego Calderón, “Rakata” (Luny) de Wisin y Yandel, “En La Disco” (Nelson) de DJ Nelson y “Pasarela” de Dalmata. (Nelson), por nombrar algunos. “DJ Nelson y Luny tienen la mejor trayectoria en el reguetón”, dijo Luny en medio de la batalla, según reportó Billboard.

En uno de los momentos destacados de la velada, Luny dedicó su batalla a Daddy Yankee, “un artista que recientemente anunció su retiro pero que es importante en mi historia”, anotó, girando algunos de los éxitos de DY que produjo como “Limbo, ” “Lo Que Paso, Paso”, “Machucando”, “Llamado de Emergencia” y una versión inédita de “Mirame” con Wisin y Yandel.

Luny Tunes es un dúo de producción de reggaetón formado por Francisco Saldaña y Víctor Cabrera, conocidos por crear ritmos musicales únicos para algunos de los artistas de reggaetón más populares desde principios de la década de 2000.

Nelson Díaz Martínez, conocido profesionalmente como DJ Nelson, es un DJ y productor discográfico puertorriqueño que desempeñó un papel importante en el desarrollo y la popularización del reggaetón.

Verzuz comenzó como una transmisión improvisada antes de tomar la forma de una marca. El webcast de Verzuz se convirtió en un programa de transmisión en línea durante la pandemia de COVID-19, comenzando con la primera batalla entre Swizz Beatz vs Timbaland el 24 de marzo de 2020.