PORTSMOUTH, Va. ( WAVY ) — Desde Nueva York hasta Hollywood y más allá, se ofrecen oraciones por la veterana actriz y directora Denise Dowse.

Según su hermana Tracey, la graduada de la Universidad Estatal de Norfolk en 1981 está luchando por su vida en Los Ángeles después de contraer meningitis viral. Tracey compartió el diagnóstico en Facebook durante el fin de semana.

Tracey le dice a WAVY de Nexstar que la enfermedad de su hermana comenzó en julio como un dolor de cabeza; entró en coma el 18 de julio y los médicos confirmaron el diagnóstico el 21 de julio.

El actor y director Joe James de Norfolk, que protagonizó junto a Dowse la producción de la Southeastern Virginia Arts Association & Stage Norfolk “Hiram and Nettie” en 2005, se sorprendió al leer la actualización en Facebook.

“Me paré en seco, tuve que sentarme y me dije a mí mismo ‘Acabo de ver su foto en mi hilo y esto no puede ser, esto no puede ser'”, lamentó James desde su casa en Nueva York.

“Denise es uno de esos espíritus y cuando entra en una habitación simplemente la ilumina”, dijo James.

Terrance Afer-Anderson dirigió la obra “Hiram and Nettie”, y ahora dirige la petición de oración en línea.

“La gente de todo el país está orando por Denise”, dijo Afer-Anderson.

Dowse fue la sensación de la ciudad en el estado de Norfolk. Bajo la dirección del difunto Robert Wynn-Jackson, Dowse interpretó el papel principal en “Quién teme a Virginia Woolf”.

“Lo recuerdo como si fuera ayer; era uno de sus papeles favoritos”, dijo la hermana Tracey Dowse desde la casa que comparte con Denise en Los Ángeles.

Más de 100 papeles más han hecho de Dowse una constante en la pantalla grande, en la pantalla chica y en Broadway.

Sus papeles notables incluyen aparecer como director de una escuela secundaria en la película “Coach Carter”, como juez en el programa de televisión “Law and Order” y dos papeles en el programa de televisión “Beverly Hills, 90210”. Recientemente completó un papel de directora en la película “Recuérdame: La historia de Mahalia Jackson”.

Mientras continúan las oraciones, WAVY de Nexstar le preguntó a Tracey qué consejo le daría Denise a los aspirantes a actores y directores.

“Si este es tu sueño, sigue haciendo lo que tienes que hacer para vivir, pero sigue así y eventualmente valdrá la pena”, dijo Tracey, quien es entrenadora de vida.

Tracey dice que su familia cree en la oración y rezan para que Denise regrese para otro acto en el mundo del espectáculo.