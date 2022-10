TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — La exvocalista del grupo español La Oreja de Van Gogh compartió el viernes una imagen de ella en blanco y negro que generó preocupación y angustia entre sus admiradores y seguidores. Agregado a eso, su productor musical, dijo no saber el paradero de la intérprete.

La preocupación por Montero ha aumentado, luego de que su productor musical, Marcelo Vaccaro, al ser contactado por un medio español para conocer el estado actual de la cantante, dijo que desconocía el paradero de Amaia. También reveló que tenía una llamada pérdida de la intérprete, realizada a las cuatro de la mañana. Luego, al intentar devolverle la llamada y contactarla, ya no pudo comunicarse con ella.

El estado emocional de Amaia Montero ha sido motivo de preocupación en los últimos días desde el momento en el que publicó una foto en sus redes sociales en las que se le ve despeinada y sin maquillaje.

Los comentarios de ánimo hacia la cantante de 46 años no se hicieron esperar. Pero las alarmas sonaron cuando la misma Amaia contestó a la publicación diciendo: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida?”

Montero se ha dedicado a componer canciones desde 2018. En el mismo año, lanzó sú último y más reciente álbum “Nacidos para Creer”. A principios de octubre, anunció que lanzaría un nuevo disco pronto.